Biglietti del treno scontati per gli studenti toscani. È la proposta di una mozione presentata da Italia Viva e che verrà discussa nel prossimo Consiglio regionale. A spiegarla il consigliere regionale Stefano Scaramelli, primo firmatario.

1 Cosa chiedete nella mozione?

"Proponiamo alla giunta di intervenire per prevedere una riduzione del 50% sul costo dei biglietti per tutti gli studenti delle scuole superiori e per gli universitari. Oltre a questo, chiediamo una tariffa scontata generica per i giovani che non abbiano compiuto 25 anni".

2 Quali sono gli obiettivi?

"Favorire concretamente l’uso del mezzo pubblico, non solo per motivi di studio, ma anche per permettere ai ragazzi scoprire e vivere tutta la Toscana".

3 Ci sono le condizioni per introdurre questa novità?

"Ci sono già stati alcuni esempi in Toscana nel 2001, nel 2009 e nel 2020, così come esistono scontistiche per i bus del trasporto pubblico locale. Crediamo che si possa creare un tavolo di lavoro per valutare concretamente la possibilità di introdurre riduzioni dedicati ai treni per chi ha più di 12 anni".