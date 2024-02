Bibbiena, al via il Festival del libro per ragazzi 2024

Arezzo, 14 febbraio 2024 – Il Festiva del Libro per Ragazzi 2024 è stato ufficialmente presentato presso il Consiglio regionale della Toscana alla presenza del Vice Presidente Marco Casucci, del Sindaco Filippo Vagnoli, dell’Assessora alla Cultura Francesca Nassini e di Katia e Gabriele del Mondadori Point di Ponte a Poppi partner del progetto.

Il festival si svolgerà dal 19 Febbraio al 10 Marzo 2024 in vari luoghi simbolo del comune e avrà come tratto distintivo la lettura e il libro nell’era digitale e punterà a riunire l’oggetto libro a tutta una serie di nuove tecnologie e modalità di fruizione alternative più vicine alle giovani generazioni. Altro tema forte sarà lo sport con Francesco Caremani e Andrea Paramucchi.

Molto attesi anche Enrico Galliano, Roberto Morgese, Paolo Di Paolo, Andrea Franzoso, Barbara Cantina e la sua Mortina, “Antonio Sualzo” e Francesco Taverna con il suo amatissimo Chico.

Questo sarà il festival dei grandi nomi e dei grandi numeri, oltre che dei grandi nomi: 20 giorni intensi di festival, quasi 13 mila libri esposti al Cifa di Bibbiena e 60 laboratori per le scuole e le famiglie.

La mostra sarà migliorata nel percorso di fruizione e per consentire ai ragazzi di meglio scegliere il proprio libro o libri del cuore. I titoli saranno divisi per categorie e per età con spiegazioni puntuali e personale dedicato.

Ci saranno laboratori di scrittura, pratiche del pensiero, letture animate, emozionalità che si alterneranno alle presentazioni dei libri e a eventi più immersivi con gli autori, fino a spettacoli teatrali.

I luoghi scelti saranno diversi: partendo dalla mostra vera e proprio i luoghi del festival saranno tanti come la Biblioteca Giovannini, oggi anche sede di gruppi di lettura, il Museo Archeologico del Casentino, la casa comunale, ma anche Soci con i suoi auditorium e cinema.

Francesca Nassini Assessora alla Cultura commenta: “Con il coordinamento del Mondadori Point di Ponte a Poppi e l’aiuto di professionisti accreditati come Katia e Gabriele, il coinvolgimento di realtà come Nata Teatro, la Cooperativa Oros, la Biblioteca, professionisti come Giuseppe Scapigliati la nuova edizione è l’espressione della volontà dell’amministrazione di far crescere ancora questa realtà che, in poco tempo, si sta posizionando su livelli più ampi e sta attraendo anche autori importanti. Siamo davvero soddisfatti e onorati di essere stati accolti con entusiasmo dai giornalisti presenti al Consiglio regionale. Questo significa che l’evento che abbiamo fatto crescere con amore in tutti questi anni sta prendendo campo e si sta posizionando bene a livello regionale”.

Filippo Vagnoli, Sindaco di Bibbiena commenta: “Siamo stati accolti dal Vice Presidente del Consiglio che ringrazio così come il suo Presidente proprio per dare a questo evento un respiro più ampio. Lo sforzo che abbiamo fatto in questi anni sul fronte della cultura è stato importante e questi sono i suoi frutti. Aver organizzato una squadra che con impegno e passione ha messo la propria professionalità e il proprio entusiasmo in questo progetto è un altro grande risultato di cui ringrazio l’Assessora Francesca Nassini. Nulla è per caso e in questo frangente l’impegno sta ripagando tantissimo. Quello che portiamo al Casentino è un evento di altissimo valore che oggi siamo qui a festeggiare e a lanciare pubblicamente”.

Francesca Nassini conclude: “Ringrazio di cuore anche le scuole della vallata con le quali ci siamo confrontati a più riprese e che ci hanno aiutato anche nella scelta di alcuni autori più vicini al gusto dei giovani. Credo che il Festival del Libro sia giunto davvero al suo momento più alto di maturazione e che tutto il lavoro fatto ci servirà nel futuro per farlo crescere ancora e per coinvolgere fasce sempre più ampie di pubblico”.

Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Toscana Casucci si è complimentato con Bibbiena in particolare con l’Assessora Nassini, per la qualità e il valore degli eventi che in questi anni l’amministrazione di Bibbiena è riuscita a realizzare con il coinvolgimento attivo di tanti partners tra cui il Festival e la galleria fotografica a cielo aperto, così come il titolo di Bibbiena Città della Fotografia in Toscana.