Berta Music Festival e Feste del Palio, fra tradizione e innovazione

Arezzo, 25 agosto 2023 – Prende questa sera il via un ciclo di eventi che animeranno la città in maniera diversificata coinvolgendo giovani e amanti della tradizione con serate musicali e appuntamenti legati alla storia della città.

Inizia alle 21 il Berta Music Festival, il ciclo di eventi organizzato da I Citti del Fare in collaborazione con il Comune di Sansepolcro. Da Dj Matrix alla PFM, dagli artisti valtiberini al sociologo Paolo Crepet, quattro serate, fino al 28 agosto, in cui Piazza Torre di Berta intratterrà il numeroso pubblico previsto con l’organizzazione della laboriosa associazione di giovani ragazzi borghesi in collaborazione con il Comune.

Anche grandi opere sul palco della piazza grazie al ricco programma della serata “Il sogno di Violetta” organizzata da Andrea Sari con i migliori musicisti e cantanti di opera che eseguiranno brani della Traviata il 29 agosto.

Sarà poi la volta della tradizione con le Feste del Palio che dal 31 agosto anche quest’anno faranno immergere la città di Sansepolcro in un contesto storico che verrà fatto rivivere dalle diverse associazioni che ogni anno si prodigano per tramandare eventi sempre ricchi di grande suggestione.

“Se tutto questo sarà possibile é solo grazie al grandissimo impegno di più realtà coinvolte – dichiara Francesca Mercati - dimostrazione di un lavoro sinergico fra amministrazione e associazionismo per il bene di una città che merita di essere vissuta appieno da cittadini e turisti. Una città che offre tanto e che, grazie al lavoro di tutte queste persone, potrà dare ancora di più. Per questo siamo orgogliosi di tutto questo lavoro di squadra e ringraziamo la dedizione di tutti coloro che da tempo si stanno adoperando per poter rendere questi giorni intensi e indimenticabili”.