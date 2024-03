Berlinguer indimenticabile. Tutti al circolo



appuntamento è a Vergaio, a Prato, in quello che per tanti anni è stato il paese di Roberto Benigni e che nel ‘77 fu scelto da Giuseppe Bertolucci per girare alcune delle scene cult di ‘Berlinguer ti voglio bene’. Domani a partire dalle 19 il Partito Democratico di Prato ha organizzato un ‘gruppo d’ascolto’ per seguire in diretta ‘La Torre di Babele’, la nuova trasmissione di Corrado Augias (La 7, ore 21.15), puntata che vedrà come ospiti l’ex segretario del Pd Walter Veltroni e l’attore e premio Oscar Roberto Benigni. A seguire, sempre su La 7, sarà trasmesso anche ‘Berlinguer ti voglio bene’, film culto di tante generazioni e girato quasi integralmente a Prato.

"Finalmente ‘Berlinguer ti voglio bene’ viene trasmesso in chiaro e in versione integrale da una tv italiana. Per noi pratesi è davvero una bellissima notizia. Come Partito Democratico abbiamo deciso di organizzare una visione collettiva negli spazi della Casa del Popolo di Vergaio, una delle location che nel 1977 furono utilizzate da Bertolucci per girare alcune scene del film. Roberto Benigni è pratese e come ogni toscano che si rispetti ha la battuta nel sangue. Già negli anni Settanta, grazie al linguaggio sboccato e irriverente di ‘Cioni Mario’, ci faceva riflettere su temi importanti che ancora oggi sono al centro del dibattito pubblico, primo fra tutti l’uguaglianza di genere e il ruolo delle donne". Un ringraziamento particolare "lo facciamo al circolo Arci L’Unione che quasi cinquant’anni fa diede i natali al Benigni nazionale e che oggi ha subito accolto con grande entusiasmo questa iniziativa". Grazie "anche a Corrado Augias che ha avuto il coraggio di fare servizio pubblico riportando su una rete nazionale la grande vicenda umana e politica di Enrico Berlinguer e di un intero popolo" afferma Edoardo Carli, responsabile rapporto coi circoli Arci del Pd Prato. L’appuntamento è alla Casa del Popolo di Vergaio; dalle 21.15 maxischermo. Seguirà dibattito come si diceva ai cineforum? Quindi i’culturale dopo i’ricreativo? O tanti ricordi e tutti a letto a cullare nuove speranze?