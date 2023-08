Belle le vacanze, ma vicino casa Come riscoprire luoghi insoliti

Agosto tra mare, montagna e città. Luglio volge al termine e si apre un altro mese di vacanze, il più caro in assoluto visti i prezzi alle stelle. Voli, alberghi e ristoranti sono diventati ormai poco accessibili. Ecco perchè c’è chi si organizza e resta nei dintorni, magari approfittando dell’opportunità di trascorrere un bel po’ di tempo in famiglia, dopo un anno intero scandito dai ritmi frenetici e incessanti del lavoro. Proprio come nonna Anna che preferisce la sua bella spiaggia a Marina di Castagneto Carducci per dedicare un’ora della sua giornata, come sempre negli ultimi anni, alla lettura del suo quotidiano preferito La Nazione.

Giornata all’insegna del divertimento per nonno Ubaldo con i nipoti Emma e Andrea che, come ogni anno, trascorrono le vacanze sulla spiaggia del bagno Belvedere a Castiglioncello, tra una giocata a carte e tante chiacchiere divertenti. Chi invece si è allontanato un bel po’ dalla Toscana e dal caldo asfissiante sono Ilaria e sua figlia Giulia che hanno scelto come meta delle loro vacanze le splendide montagne di Ortisei. E da una piscina del loro hotel salutano scherzosamente l’altro figlio, Jacopo, che nel frattempo è rimasto a casa a studiare scienze motorie.

Chi pure ha preferito un’altra regione alla Toscana sono Linda e Andrea che si godono un bel gelato nella riviera romagnola e, più precisamente, a Rimini anche se non possono fare a meno di salutare la loro città del cuore, Firenze.

Lu. Cri.