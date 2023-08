Beat festival, largo ai millennials E c’è il ritorno dei Franz Ferdinand

È uno degli eventi dell’estate empolese, uno dei festival più apprezzati dai millennials. Il Beat Festival al parco di Serravalle è ufficialmente pronto a partire: primo appuntamento domani sera con il dj set di Gabri Ponte, dj e producer di fama internazionale. Un’apertura in grande stile per un festival che nella serata del 2 settembre vedrà anche il ritorno dei Franz Ferdinand. Il programma della manifestazione dura 9 giorni, ma le serate sono in tutto sette: si parte domani fino a domenica, per replicare poi dal 31 agosto al 2 settembre.

Il festival è organizzato dall’associazione Beat 15, patrocinato dal Comune di Empoli e realizzato con il sostegno della Metrocittà di Firenze, tra i più attesi dell’estate Toscana, si svilupperà su 7 giorni, tra musica, ottimo cibo e divertimento. Ad aprire la serata di domani sarà il live di Cmqmartina, a cui seguirà appunto Gabri Ponte. Venerdì sarà il rap al centro della scena grazie a Villabanks, giovane rapper italiano tra le rivelazioni degli ultimissimi anni. Sul palco ci saranno anche Ele A, Alecù e Frambo X Scicchi. Il sabato sarà invece all’insegna del rock’n roll con la prima volta al Beat dei The Struts, l’eccentrica band inglese che sta attraversando il globo con il suo tour mondiale. La prima settimana si chiude con una serata a ingresso gratuito con un duo che sta innovando il panorama della musica Italiana: i Santi Francesi, reduci dalla vittoria nell’ultima edizione di X Factor e poi Matteucci, i Cassandra e Michelangelo Vood. Dopo qualche giorno di pausa il Beat Festival ripartirà giovedì 31 agosto, quando ospiterà un grande concerto a ingresso gratuito. Ad animare il palco principale sarà la rockband Omini, che dopo essere stata la vera rivelazione dell’ultima edizione di X Factor, farà scatenare tutto il parco con il suo rock di derivazione inglese. Venerdì 1 settembre invece l’area del main stage si trasformerà in una vera e propria festa dedicata agli anni 2000. Beat infatti ospiterà il Teenage Dream Party che sta facendo impazzire i giovani di tutta Europa. Musica, karaoke a tema Disney Channel, coreografie di High School Musical e i duetti di Camp Rock. Sabato 2 settembre il gran finale: dopo 5 anni tornano sul palco del Beat i Franz Ferdinand che si esibiranno con il loro show Hits to the Head, dedicato alle grandi hit che hanno fatto la storia della band. I biglietti per i concerti sono disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Viavticket. Main stage a parte, tutte le altre aree sono a ingresso gratuito con area street food e birrerie artigianali.

Tommaso Carmignani