Batte ancora il cuore di Battiato Cristicchi: "Tutta la sua essenza"

di Massimo Merluzzi

È un viaggio da affrontare in silenzio, facendosi accompagnare dalle parole e rapire dalle sonorità assaporando le emozioni, senza catturarle in uno smartphone. Una sera speciale dedicata a Franco Battiato in un contesto unico come l’anfiteatro romano di Luni per far proseguire il cammino della coppia protagonista dell’estate. Simone Cristicchi e Erika Mineo "Amara" sono i protagonisti questa sera alle 21,30 all’anfiteatro romano di Luni della rassegna "Women voci di donna" organizzato da Ad Eventi con il sostegno di Fondazione Carispezia. Il loro tour si intitola "Torneremo ancora" .

Avete scelto il Battiato più intimo e meno noto. Perchè?

"Abbiamo sentito la necessità - spiega Simone Cristicchi - di una sorta di celebrazione liturgica, di un cammino alla ricerca dell’essenza in tutta questa confusione della modernità. Ci siamo immediatamente resi conto di quanto fosse necessario soprattutto in un momento come questo".

Non poteva essere rischioso? "Volevamo intercettare - continua Cristicchi - un certo pubblico, quello che rifugge dall’intrattenimento e dai social ma che ha sete di verità e parole. Di certo è un’esperienza molto profonda". Cristicchi torna in Liguria, una terra speciale che lo ha visto vincitore del Festival di Sanremo, autore di documentari a Quarto e Cogoleto che hanno accompagnato la sua straordinaria "Ti regalerò una rosa" e tante esperienze a teatro da Genova a Sarzana. E adesso Luni insieme a Amara. "La vera anima del duo - conclude Simone - una voce potente e una persona straordinaria".

Erika Mineo in arte Amara si è calata perfettamente nell’affascinante progetto.

"Un’esperienza forte - spiega la cantautrice toscana- ma necessaria attraverso la discografia di un artista che non ha fatto soltanto musica ma una vera e propria arte ed è stato bellissimo conoscere cose che ha scritto per se stesso ma che sono tesoro di tutti. Ed è bello condividerle sia sul palco che nella loro ricerca con un artista che sente le stesse sensazioni".

Un tour di successo dove può arrivare?

"Ogni presente - prosegue - riparte da zero. Ci saranno nuove sfide sicuramente con una percezione differente. La bellezza di questo viaggio sono gli applausi ma anche i tanti grazie ricevuti con parole mute, con gli sguardi di chi ti aspetta alla fine del concerto per trasmetterti qualcosa. E così capisci che la distanza si è annullata". Le musiche sono arrangiate dal maestro Valter Sivilotti.