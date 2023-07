Bandi e agevolazioni Le regole d’oro per non sbagliare

Gli incentivi spesso ci sono, ma non è semplice accedervi per una piccola impresa. Giovanni Guidarelli, esperto credito di Confartigianato Imprese Firenze ha messo a punto quattro regole d’oro che possono risultare utili agli imprenditori per approcciarsi al mondo delle misure di agevolazione e sostegno in modo consapevole. Eccole. Primo: leggere bene i bandi e gli avvisi pubblicati. Ogni volta che ci sono delle risorse pubbliche l’ente pubblico di riferimento pubblica un documento con i requisiti per accedere a quelle risorse, dove specifica il settore, la localizzazione dell’attività, la tempistica per la richiesta degli incentivi: tutti elementi utilissimi a capire se e quando è possibile presentare la domanda per accedere alle risorse pubbliche.

Secondo: dimenticarsi i ristori dell’epoca Covid. Adesso gli incentivi riguardano solo progetti di investimento, comprese le assunzioni. "Quindi – suggerisce Guidarelli – prima di fare un investimento è bene prima informarsi se ci sono bandi attivi". Terza regola, forse la più importante. Non fare le scelte imprenditoriali in base ai requisiti richiesti dal bando. Esempio: se cè’ un bando sull’imprenditoria femminile, non costituire un’impresa femminile solo per avere gli incentivi. Bisogna prima avere un progetto, e poi verificare che ci siano contributi disponibili. "Troppe volte le scelte imprenditoriali vengono fatte in base agli incentivi, ma poi, per mille motivi, questi contributi non arrivano e l’impresa non va avanti", fa presente l’esperto di Confartigianato. Infine, quarta regola d’oro: rivolgersi alle associazioni di categoria o comunque ad esperti perché non sempre i bandi sono di facile lettura e le domande sono generalmente difficili da compilare". Basta poco per vedersi respinta la richiesta.

mo.pi.