Avevo fame e il treno era in ritardo. Poi mi misi a parlare di letteratura

Vichi

Ero stato invitato da una biblioteca in un piccolo paese vicino a Parma, per parlare dell’ultimo libro uscito. Ero partito in treno, e per via di un ritardo avevo perso la coincidenza. Quando sono affamato, tutto mi sembra più brutto, più spiacevole, meno sopportabile, come accade a ogni essere umano. Un piccolo contrattempo può generare uno sproporzionato malumore, che proietta la sua ombra sul futuro della giornata. "Cominciamo bene…" pensavo, sbuffando lungo il binario in attesa del treno. Chissà che giornata mi aspettava, porca miseria. Quando apparve il treno, avevo voglia di dargli fuoco, ma ci saltai sopra lo stesso. Arrivai alla stazione di Parma alle due e mezzo passate, stanco e affamato, e a quel punto speravo che mi portassero in un buon ristorante, per mangiare e bere bene, per rilassarmi prima dell’incontro del pomeriggio. E intanto pensavo: alla biblioteca non ci sarà nessuno, figuriamoci. Per fortuna il ristorante, che era molto carino, aveva avuto la gentilezza di aspettarci.

Mi sentivo famelico, e stentavo a sorridere. Quando ho fame, la mia ironia viene annichilita. Ero a pranzo con la persona che all’incontro del pomeriggio avrebbe dialogato con me, un uomo che aveva lavorato decenni nel mondo dell’editoria, e anche un grande lettore… Ovviamente sul tavolo c’era una buona bottiglia di vino. E così, come succede in questi casi, ci mettemmo a parlare di romanzi e di scrittori, commentando la potenza della letteratura e lanciandoci con entusiasmo e piacere a suggerirci a vicenda i rari classici che l’altro non aveva letto. Mangiavamo e parlavamo di russi dell’Ottocento e di Remarque, di Fogazzaro e di Alba de Céspedes, di John Fante e Aurelio, di Silone, di Malaparte, di Dessì, di Satta, Seneca, Omero, Dante, Lampedusa, Maupassant, Leopardi, Bassani, Fenoglio… e via dicendo, saltando da un ramo all’altro del grande albero della Letteratura, impigliati senza ritegno nella nostra passione, mangiando e bevendo... Romanzi e buon cibo, due piaceri che vanno assai d’accordo. Il malumore era stato messo in fuga, mi era tornata la capacità di sorridere.

I piatti erano buoni, delicati… e a servirci c’era una giovane cameriera molto carina e gentile, probabilmente indiana, sempre con il sorriso sulle labbra, discreta e silenziosa. Due occhi curiosi, intelligenti, lo sguardo dolce e misterioso. Nei ristoranti i camerieri sono fondamentali, sono loro a creare l’atmosfera, e mangiando in una situazione piacevole, tutto sembra ancora più buono. La cameriera indiana aveva contribuito non poco a sconfiggere gli ultimi residui di amarezza. Finimmo di pranzare e continuammo a parlare con passione di libri e di scrittori. Eravamo arrivati tardi, e adesso nella saletta del ristorante eravamo rimasti soltanto noi. A un tratto vidi in un angolo la cameriera che ci guardava, evidentemente stava aspettando di sparecchiare per andarsene, pensai. "Mi scusi, andiamo via subito" dissi. Lei scosse il capo e sorrise. "No anzi, stavo ascoltando." "Stiamo parlando di romanzi, siamo appassionati di letteratura…" aggiunsi. Lei sorrise di nuovo. "Anche io leggo molto" disse la ragazza, e in quel momento pensai: ecco il pregiudizio, non immaginavo che una giovane cameriera indiana leggesse romanzi, e continuai con il pregiudizio, pensando: be’, chissà cosa legge. A quel punto ero curioso. "Adesso cosa sta leggendo?" le chiesi. Mi aspettavo qualsiasi cosa tranne quella risposta. "Il maestro e Margherita" disse, candida.

Il mio commensale e io accennammo un applauso, eravamo ammirati. Era bello che una ragazza così giovane leggesse quelli che spesso sentivamo chiamare "i noiosissimi russi", che invece erano grandiosi e anche divertenti. "Grande romanzo" dissi. "Sì, mi piace molto" disse lei. "Che bello, siamo stati serviti da una stimabile lettrice." "Insieme a questo ne sto leggendo anche un altro, un po’ più breve" aggiunse la cameriera. "Ah, e quale?" "Memoria del sottosuolo…" disse lei. A quel punto avevo voglia di andare ad abbracciarla, ma ovviamente non lo feci, per paura di essere frainteso. Inutile dire che quel pomeriggio la sala della biblioteca comunale era piana fino all’orlo, con la gente in piedi… Era merito suo, della cameriera indiana, del suo sguardo misterioso… mi piaceva pensare così. Questa piccola storia è successa molti anni fa, ma conservo ancora nella mia memoria il sorriso gentile di quella bella ragazza indiana che leggeva i "noiosissimi" russi. Viva la letteratura, viva gli scrittori russi.