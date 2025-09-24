Arezzo, 24 settembre 2025 – “Autobiografia clitoridea”: un incontro sui diritti delle donne con Teresa Cinque, Dory d’Anzeo e Francesco Romizi

Domenica 28 settembre alle ore 16.30 il Teatro Virginian di Arezzo ospiterà la presentazione del libro Autobiografia clitoridea di Teresa Cinque, edito da Longanesi. L’autrice dialogherà con i candidati al Consiglio Regionale della Toscana per la lista Alleanza Verdi Sinistra, Dory d’Anzeo e Francesco Romizi.

Il libro affronta con coraggio e ironia un tema ancora troppo poco raccontato: il corpo femminile e la libertà delle donne di autodeterminarsi. Un argomento che tocca da vicino la politica, perché parlare di diritti significa anche affrontare questioni concrete come la parità salariale, l’accesso ai servizi, la tutela contro la violenza di genere.

“La battaglia per i diritti delle donne non è mai scontata – dichiarano d’Anzeo e Romizi – e in una fase in cui rischiano di arretrare, serve più che mai una politica capace di ascoltare, di dare spazio e voce a chi chiede uguaglianza. Confrontarci con un libro come quello di Teresa Cinque è un’occasione preziosa per ribadire che i diritti non si difendono solo a parole, ma con impegni concreti anche nelle istituzioni”.

L’appuntamento al Virginian sarà dunque non solo una presentazione letteraria, ma anche un momento di riflessione civile, in cui cultura e politica si incontrano per riaffermare che la parità di genere è una priorità che riguarda tutti.