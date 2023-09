Auto storiche, il 16 settembre tappa toscana per il Gran Premio Nuvolari

Firenze, 12 settembre 2023 – E’ atteso per sabato 16 settembre il passaggio in Toscana del Gran Premio Nuvolari, la gara internazionale di regolarità per auto storiche, giunta alla 33esima edizione. Saranno 300 gli equipaggi provenienti da tutto il mondo che affronteranno un percorso scandito da tre tappe, per un totale di 1100 chilometri, attraversando i paesaggi più belli del Nord e Centro Italia e cimentandosi in prove diverse e stimolanti. La manifestazione, che rende omaggio alla leggenda del volante Tazio Nuvolari, partirà venerdì 15 settembre da Mantova e si concluderà, sempre a Mantova, domenica 17 settembre.

La tappa toscana

Sabato 16 settembre è previsto il passaggio delle auto storiche attraverso la Toscana. Si parte la mattina da Rimini, poi, dopo un tratto umbro, da San Giustino i partecipanti proseguiranno per Arezzo, con passaggio in piazza del Duomo, quindi Monte San Savino e piazza del Campo a Siena. Seguirà un break al relais Borgo Scopeto, nel senese. Gli equipaggi ripartiranno in direzione Gaiole in Chianti, quindi rientreranno nell’aretino con passaggio a Bucine, Lago Montedoglio, Pieve Santo Stefano, Viamaggio, Badia Tedalda. Il percorso uscirà dalla Toscana con le tappe di Ponte Messa e Repubblica di San Marino, con i partecipanti che faranno rientro a Rimini, in tempo per la serata di gala al Grand Hotel di Felliniana memoria.

Tra gli sponsor e i partner che hanno deciso di scendere in campo a supporto dell’evento e che parteciperà con un proprio equipaggio c’è una realtà mantovana, gruppo Finservice, azienda che opera nel settore della finanza agevolata. “Siamo molto fieri di essere, per il quinto anno consecutivo, a supporto di un evento nato, come noi, a Mantova ma ormai di fama internazionale”, afferma Guido Rovesta, presidente del gruppo. “Oltre che sponsor, siamo anche attivi in prima linea, ogni anno con rinnovato entusiasmo, partecipando con i nostri equipaggi. Condividiamo, oltre che la passione per le auto d’epoca, i valori che caratterizzano lo spirito della gara: determinazione, tenacia, passione e una grande voglia di raggiungere i traguardi, anche nelle circostanze più complesse.