Attesi violenti temporali. Codice arancione e scuole chiuse in numerosi comuni

FIRENZE

Nuova allerta meteo in tutta la Toscana: la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idraulico, idrogeologico e forti temporali valido per tutta la giornata di oggi per tutte le province toscane con l’eccezione delle zone Val Tiberina, Casentino e Valdichiana per le quali è stato emesso un codice giallo. Scuole chiuse in numerose località: in provincia Grosseto stop alle lezioni a Follonica, Scarlino e Gavorrano. Così come in Lunigiana e a Carrara (ma tutto regolare a Massa e Montignoso). Tutti a casa anche a Livorno e Cecina, Piombino, Portoferraio, Castagneto, Campo Elba, Sassetta. Scuole aperte a Lucca e in tutta la Piana, chiuse invece in tutti i Comuni della Garfagnana nonché a Pescaglia, Barga, Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, nonché in tutta la Versilia ad eccezione di Pietrasanta.

Niente scuole anche in Liguria nell’intera provincia di Spezia.

"Faccio un appello ai cittadini per la massima attenzione e precauzione in vista del maltempo – afferma il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani – che interesserà le aree del nord-ovest e della costa della nostra regione. Invito i cittadini alla massima allerta in vista degli intensi temporali previsti. La nostra protezione civile farà, come sempre, il massimo".