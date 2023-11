Attesa per il XXV Premio Letterario Tagete

Arezzo, 7 novembre 2023 – Si avvicina la Cerimonia di Premiazione del XXV Premio Letterario TAGETE, che ogni anno conferisce riconoscimenti a scrittori nati o residenti nella provincia di Arezzo. Dal 2021 all’evento si unisce un'altra premiazione, quella della III edizione del Premio Letterario Nazionale ETRURIA, creato dall’Associazione Tagete per arricchire il panorama culturale del territorio e promuoverne la conoscenza in ambito più vasto, con il patrocinio della Provincia, del Comune di Arezzo e dell’Accademia Petrarca. Le attese premiazioni sono fissate giovedì 16 novembre, ore 16,30 nella Sala dei Grandi della Provincia e, in vista di questo importante appuntamento, l’Associazione Tagete organizza un’esposizione dei libri Finalisti di entrambe i Concorsi, che hanno fatto registrare un elevato numero di partecipanti e questo, insieme alla qualità delle opere, ha reso possibile alle due Giurie di comporre un’ampia rosa di libri. La statuetta del mitico Dio etrusco, creata appositamente dallo scultore castiglionese Lucio MINIGRILLI andrà al 1^ classificato del Premio Tagete, un assegno di 500.00 al 1^ classificato del Premio Etruria, pregevoli targhe agli altri finalisti. L’esposizione si chiamerà “Aspettando il XXV Premio Tagete” e si terrà venerdì 9 novembre, ore 17,30 presso la sala Multimediale della Fondazione Guido d’Arezzo, che ha concesso logo e collaborazione all’incontro e ai due premi.

Nella serata, introdotta dal Dott. Lorenzo Cinatti, Direttore della Fondazione Guido d’Arezzo e dalla prof.ssa Patrizia Fazzi, Presidente dell’Associazione Tagete, saranno esposti i venti libri Finalisti, presentati dal Prof. Ivo Biagianti, Presidente di Giuria del Premio Tagete e del Premio Etruria Sez. Narrativa edita. Lo scrittore Paolo RUFFILLI, nome di grande livello nel panorama nazionale e oltre, è invece Presidente di Giuria del Premio Nazionale Etruria Sez. Poesia Edita e della Sez. Inediti Tagete. Ruffilli interverrà come Ospite d’Onore alla Cerimonia finale in Sala dei Grandi e tratteggerà l’opera di Italo Calvino, a cui quest’anno, nel centenario della nascita, è dedicato il Premio Tagete.

Nell’occasione verrà anche assegnato il Premio ‘Opera Omnia’ ad un personaggio particolarmente distintosi in ambito letterario e scientifico, riconoscimento andato negli scorsi anni a vari nomi eccellenti, tra cui i proff. Claudio Santori, Ferdinando Abbri e Fausto Casi.

La classifica finale dei due Premi verrà resa nota solo al momento della cerimonia di premiazione, alla quale sono attesi dodici autori provenienti da ogni parte d’Italia, oltre a quelli dell’area aretina. Il romanzo 1^ classificato nella sez. Narrativa Tagete parteciperà di diritto al 5^ Premio Letterario Toscana, gareggiando con i primi classificati in altrettanti premi di ogni provincia toscana. La cittadinanza è invitata ad entrambi questi appuntamenti culturali,

Ecco (in ordine alfabetico) i nomi dei Finalisti e le relative opere del Premio Tagete: per le opere edite Anna Bartolini, Il quartiere di Saione, Stefania Calesini, Fiabe per principesse e principi curiosi, Gianlorenzo Casini e Maria Laura Ghinassi, L’erborista di Camaldoli, Valeria Checconi, Via degli oleandri, Simonetta Conti, Albescenze, Gianluca Dioni (a cura di), Christian Wollf. Il diritto di natura e delle genti, Massimo Gallorini, La Chimera com’era. Il segreto svelato, Santino Gallorini – Enzo Gradassi, Una lira per tre vite. Per le Opere inedite poesia e racconto Stefania Calesini, Donatella Caneschi, Giuseppe Pugliese, Daniela Rossi. I Finalisti del Premio Etruria 2023 (in ordine alfabetico) sono: Per la Narrativa Luca Casadei (Cesena) Il caso Matias ora, Pierangelo Colombo (Lecco) Hirpu Il cacciatore, Maricla Di Dio Morgano (Enna) Il vecchio delle Madonie, Tiziano Luce (Roma) Medicina 3. Lotta al Sars-Cov 2, Mara Oneta (Cremona) Il diario di Fritz, Barbara Sodi (Arezzo) Mus; per la Poesia Anna Elisa De Gregorio (Ancona) L’ombra e il davanzale, Francesca Maria Federici (Milano) Non era mia intenzione, Maura Nofri (Arezzo) Finestre spalancate, Mauro Pacella (Genova) Paesaggi di Liguria e altre poesie, Evaristo Seghetta Andreoli (Terni) Il geranio sopra la cantina, Rodolfo Vettorello (Milano) La memoria e i suoi versi.