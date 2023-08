Assume ragazzo Down: "L’ho fatto per mia mamma" a Lido di Camaiore

Arriva puntuale per il turno, impila piatti con destrezza e ha pure la capacità di intrattenere i clienti. Valerio Deri, 36 anni di Pietrasanta, è un cameriere davvero ’speciale’: ha la sindrome di Down ma questo non gli ha impedito di firmare il suo primo, vero, contratto di lavoro. Stefano Burzi, 41 anni imprenditore milanese alla gestione del ristorante La Griglia sul Mare all’interno dello stabilimento Lido blu a Lido di Camaiore ha infatti voluto esaudire quello che era un desiderio di sua mamma, recentemente scomparsa: dare un’opportunità ad un giovane con maggiori difficoltà ad inserirsi nel mondo occupazionale. Si è così rivolto all’associazione Abc-bambini cerebrolesi di Forte dei Marmi per trovare qualcuno disponibile. Ed ha così conosciuto Valerio, con un look decisamente modernissimo, i capelli lunghi raccolti in una coda e quello sguardo brillante di chi, nella vita, coltiva il sogno di fare il dj. Ma che arranca nel trovare un impiego, dopo esperienze formative e tirocini di inserimento. "Ogni giorno raggiungiamo assieme un traguardo più importante – racconta il datore di lavoro – e con Valerio sono severo così come con il resto del personale, senza sconti. A volte lo vedo che borbotta per quelle mie parole. Ma è un’esperienza bella e piacevole poter aiutare un giovane come lui: lo Stato dovrebbe sostenere gli imprenditori in questa scelta, almeno i contributi anche per i contratti a tempo determinato. Sono davvero contento di averlo conosciuto perchè è davvero un tipo ’figo’ e per la festa in spiaggia di Ferragosto sarà lui alla consolle a far ballare tutti".

Per l’associazione Abc, presieduta da Marzia Morello che è mamma di Valerio, quello di Stefano Burzi "è esempio concreto di grande inclusione". "I ben pensanti potrebbero dire che la cosa è al quanto normale per una comunità civile e inclusiva come la nostra – evidenzia – e invece nonostante le buone intenzioni e le belle parole, per Valerio è sempre stato difficilissimo trovare una collocazione lavorativa".

Francesca Navari