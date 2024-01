Associazioni in campo: "Bene alzare la voce. La colpa è dell’Europa"

Le associazioni di categoria degli agricoltori intervengono diversamente sulle proteste di queste ore, che sembrano anche anti-sistema: "Capiamo le proteste degli agricoltori contro le politiche di settore della Ue. Siamo vicini a loro. La riforma della Pac è inadeguata rispetto alle esigenze di tutela del reddito agricolo ed è troppo complessa sul piano amministrativo. L’agricoltura è un settore strategico per il futuro perché tiene insieme l’aspetto economico e quello di tutela dell’ambiente", A dirlo è Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana. "Bisogna privilegiare le risorse naturali e la biodiversità – dice – e in Toscana di sicuro non manca questa sensibilità. Però al tempo stesso dobbiamo aprire alle innovazioni, se garantiscono buone alternative alle imprese. Dire di no a tutto in modo aprioristico non ha senso". Netta invece l’opposizione alla proposta di regolamento in materia di emissioni industriali licenziata da Parlamento e Consiglio europei. "Siamo contrari alla prospettiva di estendere agli allevamenti una normativa che è per il settore industriale. Centrale – continua il presidente di Confagricoltura Toscana – anche il tema dell’acqua. Servono incentivi alle imprese per modernizzare la rete, ma anche alcuni interventi normativi come il risarcimento danni e la copertura assicurativa. Bisogna anche qui avere coraggio, innovare, "bisogna orientarci sempre di più su investimenti verso la transizione digitale ed ecologica. È ovvio che poi ci deve essere una particolare attenzione alla natura ma non si deve mai sacrificare l’aspetto produttivo: sostenibilità ambientale ed economica non sono in competizione". La Confederazione annuncia un’assemblea straordinaria a Bruxelles, il 26 febbraio, durante la quale verrà illustrata la visione dell’associazione sul futuro dell’agricoltura.

Per la presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani, "la partita si gioca sui tavoli dell’Unione europea, dove da tempo siamo schierati apertamente contro l’ideologismo dell’ex commissario Timmermans. E’ li che si decide il nostro futuro ed è li che dobbiamo continuare a dare battaglia per affermare il modello del nostro agroalimentare". "Domani – agiunge saremo a Bruxelles, con un migliaio di agricoltori e allevatori italiani e delle altre organizzazioni europee per protestare, in occasione del vertice straordinario sul bilancio dell’Ue, dove verrà presentata la proposta per la deroga alle norme europee sull’obbligo di mantenere i terreni incolti previsto dalla Pac, la Politica agricola comune. Chiederemo di tornare a investire nella sovranità e nella sicurezza alimentare, assicurando più fondi alla Pac dopo che la pandemia e le guerre hanno dimostrato tutta la fragilità dell’Europa davanti al blocco del commercio mondiale".

Infine interviene la Cia Toscana, attraverso il presidente Valentino Berni: "Ben vengano le proteste. Gli agricoltori hanno capito che è importante difendere i propri diritti. Anche noi, da due anni, facciamo mobilitazioni e presentiamo proposte sia al governo che agli enti preposti. Il 26 ottobre abbiamo organizzato una manifestazione a Roma. Cerchiamo di portare le nostre proposte ai tavoli che contano, ma rimanendo al fianco degli agricoltori, anche quelli che stanno protestando in queste ore, perché in generale siamo dalla parte delle piccole e medie aziende". "Altri sindacati – accusa Berni, riferendosi a Coldiretti – hanno fatto scelte diverse. Noi invece lottiamo contro l’uso indiscriminato dei fondi europei, compresi quelli del Pnrr, che vengono utilizzati per agevolare non gli agricoltori, ma l’agrindustria, cioè i trasformatori, che fanno finta di vendere un prodotto italiano, che invece non lo è. Dunque, ben vengano queste proteste purché riusciamo a cambiare davvero la situazione del settore".