"Assalita da un operaio che aveva lavorato qui"

di Laura Valdesi

SIENA

"Ora mi porto dietro lo spray al peperoncino. E sono prigioniera in casa, quando rientro chiudo a chiave. Non vado neppure in giardino. Ho un ginocchio gonfio e per adesso venti giorni di prognosi. Mia figlia, 14 anni, è sotto choc. E sua nonna che ne ha 81 è stata refertata al policlinico. Sul volto i segni lasciati dallo sbalzo di pressione avuto per via della paura, le hanno dato sette giorni. E’ stato comunque fondamentale il suo intervento, si è buttata coraggiosamente addosso al malvivente: grazie a lei sono salva". E’ il bilancio di una notte terribile per una senese che vive in una villetta in via Mentana dove è stata aggredita poco prima di mezzanotte, giovedì scorso, da un uomo che ha poi riconosciuto.

"Sono certa. Era l’operaio della ditta che un paio di mesi fa aveva svolto dei lavori nella nostra abitazione, sapeva che vivo sola con mia figlia", conferma la donna. Che ha raccontato tutto alla polizia, subito intervenuta, denunciando questo episodio gravissimo "che spero – rimarca – venga valutato con la dovuta attenzione. Non so ancora se è stato preso un provvedimento nei confronti della persona da cui sono stata aggredita".

Sente il cane abbaiare, quella notte. Pensa che forse abbia visto un riccio. Torna a letto ma l’animale continua. Alla fine scende, lo fa sistemare nella cuccia sotto la loggia e torna dentro. Quando è costretta a riaprire il portone perché il cane non smette "l’uomo era lì, sulla destra", ricostruisce. "Si era tirato su la maglietta per coprirsi naso e viso, vedevo solo occhi e resto della testa. Non l’ho riconosciuto, ero nel panico. Ho iniziato a gridare con quanto fiato avevo in gola. Allora ha reagito mettendomi una mano al collo per spingermi dentro casa, tappandomi la bocca con l’altra. Da qui è iniziata una colluttazione, cercava di buttarmi in terra. ’Non devo cadere, pensavo, sennò è finita’. Gridavo affinché mia figlia che era di sopra in camera chiamasse la polizia". Invece l’adolescente l’ha raggiunta, iniziando ad urlare di paura. La madre è intanto riuscita a ricacciare l’uomo fuori dalla porta, nella loggia. Ed è entrata in scena, provvidenziale, la nonna che abita nella villetta comunicante con la loro. Si è buttata addosso al malvivente che l’ha scaraventata in terra. A questo punto è scappato. La polizia l’ha rintracciato poco distante, nel cortile di un palazzo.