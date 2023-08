Arrivano nuove risorse Contributo di 60 euro: il 1° settembre il click day

E’ corsa al bonus trasporti da 60 euro, che si può richiedere sulla piattaforma del ministero del Lavoro www.bonustrasporti.lavoro.gov.it. I fondi stanziati per il 2023 sono infatti già esauriti, ma, a partire dalle ore 8 del prossimo 1 settembre, si potrà provare a fare domanda, grazie alle risorse residue generate dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto 2023. L’agevolazione è valida per l’acquisto - entro il 31 dicembre 2023 - di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il bonus non va a tutti, ma solo alle persone che, nell’anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro.

Per fare domanda, basta accedere con Spid o Cie sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it. Quindi, va indicato il gestore presso il quale si vuole comprare l’abbonamento. Una volta completata la procedura, il richiedente otterrà un codice da presentare al momento dell’acquisto. Ogni azienda di trasporto indica comunque sul proprio sito, in dettaglio, come procedere per ottenere il bonus. Per esempio, sul sito di Autolinee Toscane (www.at-bus.ititbonustrasporti) sono indicate le istruzioni su come procedere. Ovvero: andare sul sito ministeriale del bonus trasporti, cercare e selezionare Autolinee Toscane; una volta emesso il bonus trasporti andare su shop.at-bus.it e accedere al proprio profilo abbonamento (o, per chi ancora non ce l’ha, registrarsi), selezionare il passeggero per il quale si vuole acquistare l’abbonamento e che deve essere lo stesso riportato sul bonus, selezionare l’abbonamento da acquistare, inserire il codice. Se il codice risulta valido, verrà automaticamente applicato lo sconto; in caso di codice non valido apparirà un messaggio di errore. Quindi, procedere al pagamento dell’abbonamento.