ArezzoWave lancia BigMama alla conquista di Los Angeles

Arezzowave in Los Angeles. Oggi e domani la Fondazione ArezzoWave Italia porterà l’energia musicale italiana di 4 artisti emergenti, ma di qualità nella metropoli del sud della California in occasione del prestigioso MuseXpo di Burbank. Oggi si esibiranno i Piqued Jacks che rappresentavano nel 2023 San Marino all’Eurovision e che hanno vinto Arezzo Wave nel 2016. Domani vedrà invece protagonisti la talentuosa pianista toscana Frida Bollani Magoni, figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni, il producer Fudasca e la rapper BigMama, all’anagrafe Marianna Mammone da Avellino, che il pubblico ha scoperto all’ultimo Sanremo con il brano ’La rabbia non ti basta’ contro il bullismo.

Marianna, se l’aspettava tutto questo successo?

"Ho lavorato molto per cercare di averlo. Quel che non si vede e che viene effettuato nel backstage, è più di un anno di lavoro per realizzare un album come si deve, per crescere a livello canoro e di prestazione. Io tendo sempre a vedere il bicchiere mezzo vuoto per evitare delusioni e penso che ho ancora tantissima strada da fare, però sono convinta di essere arrivata a un ottimo punto di partenza".

Che per ben due volte la porta in America in poco tempo.

"Non ci ero mai stata, ma è sempre stato un grandissimo sogno poterla visitare. Alla fine siamo tutti, anche senza volerlo, fanatici dell’America, perché la vediamo ovunque, nei film, nei video giochi e nei social. Anche io ho un po’ di american dream e quest’anno fare doppietta, fra l’altro in due città che volevo assolutamente visitare, è una gioia".

Stavolta lo fa grazie ad Arezzo Wave, che è sempre stata attenta e ha promosso i migliori artisti emergenti.

"Sono molto grata a chi mi ha dato fiducia. In questo concerto porterò alcuni brani del nuovo album ’Sangue’. Sarò sempre me stessa, anche in America".