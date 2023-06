Arezzo dei Lettori parte col ricordo di Emanule Petri

Arezzo, 23 giugno 2023 – Sarà dedicata alla fiaba in omaggio a Italo Calvino – nel centenario della nascita – la giornata inaugurale di Arezzo dei Lettori, prima tappa in territorio aretino de La città dei lettori, il festival itinerante che ogni anno catalizza in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Sabato 24 giugno talk, presentazioni e laboratori per i più piccoli si alterneranno tra la Fortezza Medicea (Viale Bruno Buozzi), la Biblioteca Comunale di Arezzo (Via Pileati 8) e la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi (Corso Italia 14). Proprio presso la Fortezza si terrà il doppio appuntamento – prima parte ore 18.30, seconda parte ore 19.45 – con la lettura di una delle più celebri opere di Calvino, “Il visconte dimezzato”, con protagoniste l’attrice e drammaturga Alessandra Bedino e la Compagnia invisibile, in collaborazione con Interno 12 APS. Sempre in Fortezza, alle 19.00, l’incontro con il curatore della collana Fiabe Nordiche della casa editrice Iperborea Bruno Berni, che racconterà al pubblico cosa significa tradurre questo genere letterario unico. Arezzo dei lettori è possibile grazie al patrocinio di Ministero della Cultura, al patrocinio e sostegno di Regione Toscana, Comune di Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo, al supporto e alla collaborazione di Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi e alla partnership di Biblioteca Città di Arezzo, Libreria La casa sull’albero, Feltrinelli Point e Interno 12 APS (info: www.lacittadeilettori.it).

Da non perdere, alle 17.00 presso Casa Museo Ivan Bruschi, la presentazione di “Un poliziotto di nome Lele. Dedicato a Emanuele Petri” (Polizia di Stato), volume contenente ricordi del poliziotto ucciso in servizio nel 2003 da esponenti delle Nuove Brigate Rosse e altri importanti contributi documentali, alla presenza della vedova Alma Petri, della scrittrice Cinzia Corneli e dell’ispettore Ugo Bonelli, con la moderazione del giornalista Federico D’Ascoli.

E poi le attività per giovani lettori in collaborazione con Libreria La Casa sull’Albero. Alle 11.00 negli spazi della Biblioteca Città di Arezzo Alice Keller, tra le voci più apprezzate e più interessanti della narrativa italiana per i più piccoli, già candidata al Premio Strega Ragazzi e Ragazze, terrà un incontro/laboratorio per bambine e bambini dai 6 anni a partire sul suo libro “Il mistero dei cani che sognano” (Pelledoca Edizioni). La storia è quella della piccola Shirley alle prese con la sparizione di alcuni cani nel suo quartiere: l’amicizia con una cucciola senza padrone l’aiuterà a elaborare la teoria dei cani che sognano, fondamentale per risolvere il mistero. Alle 17.30 presso la Fortezza Medicea l’illustratore Giovanni Colaneri proporrà inoltre un laboratorio per bambine e bambini dai 3 anni in su basato sul suo ultimo lavoro “La leggenda di Colapesce” (Corraini edizioni), che racconta la vicenda di Nicola detto Cola, figlio di un pescatore e bravissimo a immergersi nelle profondità del mare. Per una sfida lanciata dall’Imperatore, il giovane raggiunge il fondale del mare e scopre che la Sicilia è retta da tre colonne. Una di queste è danneggiata e il coraggioso ragazzo decide così di sostituirsi a essa: si dice che Colapesce sia ancora laggiù, a sorreggere l’isola.