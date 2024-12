Arezzo, 26 dicembre 2024 – Arezzo Città del Natale: una giornata dedicata al gioco degli scacchi

L’appuntamento avrà luogo dalle ore 10 alle ore 19. Non è necessaria la prenotazione

Una giornata dedicata al gioco degli scacchi: è quanto propone il Circolo Scacchistico Aretino che, il prossimo 28 dicembre dalle ore 10 alle ore 19, sarà presente nel Chiostro della Biblioteca (in via dei Pileati) per incontrare appassionati e curiosi.

L'evento, che si inserisce nel calendario di Arezzo Città del Natale, offrirà a tutti l'opportunità di avvicinarsi a questo affascinante gioco: i membri del Circolo saranno infatti a disposizione per insegnare le regole ai principianti, giocare con gli appassionati e presentare le attività dell'associazione, senza bisogno di prenotazione.

Il Circolo Scacchistico Aretino è un'associazione sportiva dilettantistica nata nel 2012 con l'obiettivo di promuovere la diffusione e la pratica del gioco degli scacchi. Affiliato alla Federazione Scacchistica Italiana, il Circolo ha sede in Corso Italia 108, presso il Circolo Artistico di Arezzo. L'associazione organizza corsi di scacchi per tutti i livelli con istruttori federali e attività didattiche nelle scuole della provincia di Arezzo, dalle elementari alle superiori. Tra i suoi giovani talenti, vanta giocatori che hanno partecipato ai Campionati Italiani e Assoluti e un neo Candidato Maestro Nazionale. Per maggiori informazioni: circoloscacchisticoaretino.it

Arezzo Città del Natale è un progetto ideato e voluto dal Comune di Arezzo e organizzato dalla Fondazione Arezzo Intour, con la collaborazione di molte associazioni culturali e di categoria, aziende locali e artisti.

Partner istituzionali: Fondazione Arezzo Comunità, Fondazione Guido d’Arezzo, Amministrazione Provinciale di Arezzo. Con il patrocinio di: Ministero del Turismo, Regione Toscana. La manifestazione è resa possibile grazie al contributo di Camera di Commercio Arezzo e Siena. Main Sponsor: Atam. Sponsor: Coingas, Zero Spreco Aisa, Toy Motor, Estra, Banca Popolare di Cortona, Gruppo Martinelli.

Tutte le informazioni sulle attività e gli orari del calendario Arezzo Città del Natale sono disponibili su www.arezzocittadelnatale.it. Facebook e Instagram: Arezzo Città del Natale