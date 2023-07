Arezzo, che sorpresa Cenerentola del turismo? Ora è diventata una regina

di Alberto Pierini

Cenerentola molla la scopa, sospende le pulizie di casa e si candida a principessa del turismo. È Arezzo, per anni vaso di coccio tra i vasi di ferro, stretta tra le folle di Firenze o Siena e i numeri vertiginosi del mare toscano: ma da anni impegnata in una risalita costante sul filo dei grandi eventi. In sella stabilmente al Natale: l’idea vincente, made by Confcommercio, di impiantare qui il mercatino tirolese più meridionale del mondo, ne ha fatto meta per centinaia di migliaia di persone, una stima di un milione e 400mila presenze nel ’22. Intorno a quei banchi, all’incrocio tra il grande nord e il Rinascimento, la Fondazione Intour ha costruito un’infinita cittadella sotto l’albero. E il Natale è stato il passepartout per un rilancio ’4 stagioni’.

In ottobre sfoggia da 20 anni un Mercato Internazionale, sempre sotto la spinta Ascom, che avvicina i numeri di Eurochocolate, la corazzata umbra. Ora spazia sull’estate. L’altra sera c’erano 715 prenotati alla Cena in Bianco, l’apertura della festa di piazza Grande: tra cui il governatore Eugenio Giani e l’attrice Nicoletta Romanoff. Una tavolata riemersa dalle sabbie mobili del Covid. Nei primi quattro mesi del 2023, ultimo dato granitico, ha piazzato un balzo del 15% sulle presenze alberghiere del 2022 e sorpassato nettamente i dati 2019, gli ultimi prima della bufera. A maggio e giugno la colonia estera più rappresentata era tornata quella degli americani. Certo, Arezzo ha perso per strada l’evento rock più amato, Arezzo Wave, e anche il suo sostituto d’eccellenza, il Play Art, platea di Joan Baez, Lou Reed o Peter Gabriel.

Ma su quell’abbrivio è nato il Mengo, festival di punta del mondo indie italiano, a luglio 8000 presenze al giorno, 5000 ai singoli spettacoli. E intanto brinda alla ripresa della Fiera (55 anni di vita e weekend tornati sopra le 30mila presenze) e scommette su una rete museale che ha la sua punta in Piero della Francesca. Ragazzo che segna e fa segnare.