Apuane, l’equilibrio precario. Tutelare ambiente e lavoro: le cave terreno di battaglia

Le Alpi Apuane sono le montagne dell’oro bianco più conosciuto al mondo, una corona montuosa fra le province di Lucca e Massa Carrara. Dal loro ventre vengono scavati via da secoli blocchi di candido marmo trasformato dal ‘genio’ in capolavori immortali. Dagli anni ’60 almeno, però, gli equilibri sono cambiati: escavazione a ritmi sempre più elevati, con scopi meno ‘nobili’.

Un’industria vorace, che ha macinato milioni di metri cubi di montagna all’anno lasciandosi dietro scie di detriti sui versanti e polveri, chiamate marmettola, che con la pioggia imbiancano i corsi d’acqua e le sorgenti.

Gli ambientalisti la chiamano ‘devastazione’ delle Alpi Apuane. Un processo irreversibile perché indietro non si torna: ogni blocco portato a valle è un pezzo di montagna che se ne va per sempre.

Così le Alpi Apuane diventano "terreno di battaglia". Sono le parole usate dal presidente del Cai nazionale, Antonio Montani, al congresso del Club alpino italiano, e con cui ha richiamato tutti alla grande manifestazione del 16 dicembre in programma a Carrara e ha proseguito: "Lì c’è il concentrato di poteri forti, lo strapotere, la prepotenza che alcuni sistemi economici hanno nei confronti dell’ambiente, illudendo le popolazioni che sia quello vincente".

E’ una questione di bilance, economiche, ambientali e sociali. Trovare il punto di equilibrio in un sistema complesso di interessi collettivi e individuali è difficile. Il fronte di battaglia si allarga giorno dopo giorno: la tutela delle Alpi Apuane è diventata anche la vertenza nazionale di Legambiente, come deciso all’interno del XII Congresso nazionale con "iniziative che mettano fine alla devastazione di questo ecosistema unico e ricco di biodiversità".

Ci sono numeri impietosi secondo l’associazione: "Delle oltre 5 milioni di tonnellate estratte ogni anno solo il 20% è utilizzato come pietra ornamentale, il restante viene destinato ad usi industriali" mentre "alcuni amministratori pubblici, stanno chiedendo l’apertura di nuove cave persino all’interno del Parco delle Alpi Apuane".

Poche settimane fa, infatti, sembra essere iniziata una revisione del Piano integrato del Parco da parte della Regione perché le riduzioni delle aree estrattive e delle cave non va giù ai Comuni perché da quel settore derivano milioni di euro a bilancio.

"Prendiamo atto dell’impegno preso dall’associazione - dichiara Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana - rilevante e significativo in una fase in cui la comunità del Parco paventa la modifica del Piano per permettere l’apertura di nuove cave in area protetta. Una prospettiva sciagurata e deludente che avverseremo".

Ci prova il presidente degli industriali apuani, Matteo Venturi, a trovare il punto di equilibrio. Salvare l’economia e ridurre l’impatto sull’ambiente, come? Attraverso valore aggiunto e filiera corta.

"Le nostre aziende – sottolinea facendo espresso riferimento a quelle iscritte a Confindustria – stanno dentro la normativa, rispettiamo i dettami legislativi con un aumento degli investimenti. La manodopera da noi per contratto pesa un 35% in più rispetto ad altre zone ma abbiamo competenze e qualifiche più alte che altrove. Reggiamo su un mercato in contrazione. Le imprese sono le prime a investire in certificati ambientali, nell’economia circolare e nel riuso della materia: una scelta che si traduce in maggiore appetibilità sui mercati internazionali a fronte di minori impatti ambientali".

Agli ambientalisti cosa dite? "Il lapideo va salvaguardato, così come la ricaduta occupazionale e i conti degli enti pubblici locali e regionali. Ci sono Comuni dove le entrate del marmo pesano per il 35% del bilancio. Questo non vuol dire fare un uso scellerato della materia. Dobbiamo scavare sempre meno ma vendere a un prezzo più alto dove il ‘glamour’ del prodotto creato grazie alla manodopera è il valore aggiunto per il territorio".