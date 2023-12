Aperture straordinarie ed eventi per le festività a Casa Bruschi

Arezzo, 21 dicembre 2023 – La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi accoglie le festività con aperture straordinarie ed eventi a partire da sabato 23 dicembre, quando dalle 16 si terrà Piccoli elfi al museo, un nuovo laboratorio creativo per bambini dedicato a realizzare simpatiche creazioni artistiche utilizzando colori, cartoncini e tanta fantasia.

Seguirà mercoledì 27 dicembre alle 21, il tradizionale concerto dell’Accademia dei Broccioni dedicato agli amanti di musica barocca "Alò... C'è ‘na nebbia che ‘nse vede de qui e lì! Le città invisibili: un omaggio broccione ad Italo Calvino nel centenario della nascita” con Debora Minà voce recitante, Nicola Barbagli oboe e flauti, Claudia Anichini oboe, Paolo Cantamessa al violino e viola, Marta Lazzeri, Laura Mirri, Gabriella Colombo, Amedeo Scorcelletti e Fabiana Russo al violino, Andrea Lattarulo, Nicolò Degl’Innocenti al violoncello e Alessio Nocentini al clavicembalo. Quest'anno ogni città invisibile avrà un compositore e una nazione: Henry Purcell, Domenico Cimarosa, Mozart, Bach e i suoi figli, Antonio Salieri, Michael Praetorius e molti altri.

Dopo il successo riscosso, prosegue nel periodo delle feste “Scatti da collezione”: agli appassionati di fotografia che vorranno catturare con il proprio smartphone le opere custodite nel museo, sarà offerto in omaggio un catalogo della mostra “La sottilità dell’aria”. Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari, oltre all’ingresso gratuito, e ai più giovani verrà consegnato un simpatico gadget. Le foto saranno poi selezionate e postate sul profilo Instagram della Casa Museo con un tag all’autore per portare Arezzo, il collezionismo e l’antiquariato in giro per l’Italia grazie alla sinergia con i fotografi-visitatori.

In linea con le Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo, Casa Bruschi domenica 24 dicembre e domenica 31 dicembre sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 e in via straordinaria anche martedì 26 dicembre con orario 10-13/14-18. Inoltre in occasione del fine settimana della Befana, il 6 gennaio, come ogni prima domenica del mese, verrà offerto l’ingresso gratuito alla collezione e attività per bambini e ragazzi. Per iniziare nel migliore dei modi il 2024, Casa Bruschi sarà aperta anche il 1° gennaio dalle 15 alle 18.

Coloro che volessero donare un anno di arte e cultura ai propri cari, potranno acquistare la tessera Amico di Casa Bruschi 2024 che offre accessi privilegiati, ingressi illimitati alle mostre, riduzioni agli eventi speciali, sconti al bookshop e molto altro ancora.

Il costo di Piccoli elfi al museo è di € 6 a bambino mentre il biglietto del concerto dell’Accademia dei Broccioni è di € 12 a persona, con prevendita già attiva al museo.