Aperture straordinarie della Casa Museo Ivan Bruschi per il ponte

Arezzo, 21 aprile 2023 – La Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, ricorda le aperture straordinarie del 24 e 25 aprile e del 1 maggio, prevedendo l’ingresso gratuito in particolare nella giornata di martedì 25, in linea con la programmazione delle Gallerie d’Italia e con l’iniziativa del Ministero della Cultura.

In particolare in queste occasioni si rinnova l’invito a partecipare al contest primaverile “Scatti da collezione” per replicare con il proprio smartphone le opere custodite nel museo, le sale dell’affascinante palazzo e gli scorci sul centro storico che si possono godere dalle terrazze. Le foto saranno poi selezionate e le migliori postate sul profilo Instagram della Casa Museo con un tag all’autore per portare Arezzo, il collezionismo e l’antiquariato in giro per l’Italia grazie alla sinergia con i fotografi-visitatori.

Ai giovani visitatori che si cimenteranno nel contest sarà riservato un simpatico omaggio.

L’appuntamento è l’occasione per scoprire gli affascinanti capolavori esposti sui tre piani dell’antico Palazzo del Capitano del Popolo e per ammirare le mostre temporanee “Le banconote della Shoah. Storie di denaro nei campi di concentramento” e "La sottilità dell’aria. Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari". La mostra in collaborazione con la Fondazione Alinari di Firenze rappresenta un vero e proprio racconto fotografico del territorio aretino a cavallo tra Ottocento e Novecento nonché opera di documentazione del patrimonio culturale delle terre d’Arezzo attraverso i temi dell’arte, del paesaggio e del lavoro