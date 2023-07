Anziana muore dopo essere stata dimessa

Per due volte si è rivolta al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe e per due volte è stata dimessa. La terza volta è entrata e non è più uscita. B.P., 81 anni residente a Vinci, è morta sabato scorso nonostante l’intervento d’urgenza a cui era stata sottoposta. Ora i figli chiedono che sia fatta chiarezza. "Il dubbio che non sia stato fatto tutto il possibile per salvare mamma ci tormenta", si sfogano. "Mercoledì 28 giugno, verso le 20, la mamma ha iniziato ad accusare forti dolori addominali, è stata portata al pronto soccorso, dove è stata sottoposta agli accertamenti. Gli esiti rilevavano un’ernia considerata non preoccupante ed è stata dimessa la mattina seguente. La sera, però, i forti dolori all’addome si ripresentavano. Alle 23 abbiamo chiamato il 118 e mamma è stata portata in pronto soccorso. Dopo alcune ore, erano circa le 5 del mattino, siamo stati chiamati per andare a riprenderla perché, a detta del personale, stava bene e poteva tornare a casa".

Una volta rientrata al domicilio le sue condizioni sono precipitate. I figli, nel panico, si sono rivolti al medico di famiglia che, accortosi della gravità della situazione, li ha inviati a chiamare il 118. "Venerdì alle 8.30, mamma è arrivata in pronto soccorso. Alle 10.30 è stata operata d’urgenza, ma non si è più svegliata. Alle 18 di sabato è morta. Crediamo che se l’ernia riconosciuta il mercoledì fosse stata trattata subito, forse si sarebbe evitato il perforamento dell’intestino e la morte". I familiari ricordano un particolare: "C’era poco personale in pronto soccorso e da quello che ci è stato riferito è sempre in affanno perché sotto organico". I familiari si rivolgeranno a un legale. L’Asl, informata sulla vicenda, si è attivata per capire come sono andati i fatti.

Irene Puccioni