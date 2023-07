Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque a Smart con “Stai Zitta!”

Arezzo, 14 luglio 2023 – Al via stasera l’edizione numero tre di Arezzo Smart Festival presso l’Arena Eden di Arezzo a cura di Officine della Cultura. Venerdì 14 luglio, con inizio alle ore 21:15, sul palcoscenico estivo dell’Eden saliranno Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque con lo spettacolo teatrale “Stai zitta!” tratto dal libro di Michela Murgia edito da Einaudi. Lo spettacolo, prodotto da SCARTI Centro di Produzione Teatrale di Innovazione, LaQ-Prod e Teatro Carcano per la regia di Marta Dalla Via, sarà ad Arezzo in una Summer Edition che si concentrerà sulla parola. Tecnico di scena Francesco Menconi.

Scrive Murgia: “I tentativi di ammutolimento di una donna verificatisi sui media italiani negli ultimi anni sono numerosi. La pratica dello ‘Stai zitta’ non è solo maleducata, ma soprattutto sessista perché unilaterale… Che cosa c'è dietro questa frase? … Per quale motivo tutti coloro che la ascoltano pensano si tratti di una reazione normale nella dialettica con persone di sesso femminile?”. Questa, Melis, Cinque e Dalla Via hanno sempre avuto qualche difficoltà a stare zitte e lo dimostrano in questi anni i loro tanti spettacoli, video e libri che affrontano, con ironia e intelligenza, tematiche sociali e anche femministe. Inevitabile quindi che si incontrassero un giorno per dare vita a uno spettacolo comico e dissacrante su quanto la discriminazione di genere passi spesso proprio dal linguaggio. Le “frasi che non vogliamo più sentirci dire!” contenute nel libro, offrono così l'occasione di raccontare la società contemporanea attraverso una carrellata di personaggi e di situazioni surreali. Dal mansplaining all'uso indiscriminato del nome proprio per le donne, passando per la celebrazione della figura “mamma e moglie di”, Questa, Melis e Cinque, guidate dalla sapiente regia di Dalla Via, sapranno coinvolgere il pubblico di Smart nella lotta contro gli stereotipi di genere, annullando già di fatto, con questo spettacolo, quello secondo cui “le donne sono le peggiori nemiche delle donne”!

Ingresso € 10,00. È previsto un abbonamento per i 7 spettacoli di Arezzo Smart Festival a € 35,00. Info e prevendite ad Arezzo: Officine della Cultura, via Trasimeno 16, tel. 0575 27961 - 338 8431111 - [email protected] – Cinema Eden, via Guadagnoli 2, in orario di apertura. Prevendita on line presso www.ticketone.it. Ulteriori informazioni: www.arezzosmartfestival.com – www.officinedellacultura.org.

Smart è un progetto di Officine della Cultura realizzato in collaborazione con Associazione Jazz On The Corner con il sostegno di Regione Toscana e Studio Dentistico Associato Dott. Turchetti, Volpi, Favi nell’ambito del Colline Etrusche Festival.