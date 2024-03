Antonella e Antonello, star in tv. Dalla Toscana a The Voice Senior

EMPOLI (Firenze)

C’è anche una infermiera empolese tra i concorrenti di The Voice Senior, il celebre talent Rai che ha molti estimatori e che scopre voci nuove tra chi non è più giovanissimo ma che ha ancora grinta da vendere. E così nella serata di venerdì 15 marzo il pubblico ha scoperto Antonella Grattarola, sessantadue anni, empolese. E’ nella squadra di Loredana Berté, che è rimasta letteralmente conquistata dalla voce della donna. "Sono una che si diverte a provare cose nuove – dice Antonella con un sorriso smagliante –. Lavoravo in sala operatoria. Adesso lavoro in una Rems, una struttura per pazienti psichiatrici. Mi piace perché parlo con i ragazzi, mi trovo bene con loro". "I miei – dice – erano cantanti lirici. Ma la lirica non era per me. Poi ho conosciuto mio marito, batterista, e ho iniziato a cantare per diletto. Poi nel gruppo di mio marito è andata via la cantante, ma mio marito non mi vuole con lui. Sono qui per divertirmi". La concorrente ha cantato ’Se perdo te’ di Patty Pravo, conquistando appunto Loredana Berté ma anche gli altri giudici, ovvero Arisa, Clementino e Gigi D’Alessio. E conquistando anche il pubblico a casa, che ha particolarmente apprezzato visti anche i commenti sui social network.

Antonella è stata spinta a partecipare da una collega. E nello studio di The Voice era accompagnata dalla famiglia. "Mio marito non mi ha mai voluto nella sua band" dice Antonella. "Lascia perdere tuo marito e vieni con me", scherza Loredana Berté, che poi l’ha inclusa nella sua squadra. "Non voglio fare un torto a nessuno – dice Antonella – ma io sono cresciuta con Loredana", confermando la sua sintonia con la cantante. E ora inizia l’avventura per la concorrente empolese, che in queste settimane affronterà diverse sfide canore. Sono sei i cantanti di ogni squadra. Ogni team è capitanato da uno dei giudici.

Ma a The Voice Senior c’è stata un’altra sorpresa toscana. Dopo 12 anni dal naufragio al largo dell’isola del Giglio, dove persero la vita 32 persone, il pianista Antonello Tonna ha deciso di ripartire dal dal palco della trasmissione condotta da Antonella Clerici. Il pianista si è esibito nel programma cantando ’Piazza Grande’ di Lucio Dalla. Al termine del brano, Antonello Tonna si è presentato. "Ho 71 anni e vengo da Catania. Faccio piano bar dagli anni ’80. Ho iniziato nel periodo bello della musica dal vivo. Ho girato tantissimo. Mi sono esibito sulle navi da crociera. Ho fatto Germania, Montecarlo, Capri, Taormina e casa mia". "Però vi vorrei raccontare anche una cosa – ha proseguito –. Non è una sviolinata, è realtà, è verità. Io ero sulla Costa Concordia. La musica mi è stata d’aiuto. Per salvarmi mi sono dovuto buttare in mare e ho nuotato piano piano. Mi ripetevo: ‘devo stare calmo, devo stare calmo’. Però mentre nuotavo, un fatto pazzesco mi è successo: mi è venuta in mente ‘Rapsodia in blu’ di George Gershwin che avevo suonato prima. E questo mi ha rasserenato mentre raggiungevo l’isola a nuoto e mi sono salvato". Grande emozione tra il pubblico. Clementino lo ha applaudito: "Che storia incredibile. Grazie per aver raccontato questa storia. È importantissimo". "E vi dico una cosa – ha concluso Antonello – ora apprezzo la vita ancora di più".

R. S.