Annie Ernaux, omaggio ai testi del Premio Nobel

Per lei la letteratura è "luogo di emancipazione" e scrivere è "un modo per vendicare le ingiustizie", soprattutto quelle subite dalle donne. Il Premio Nobel per la Letteratura ritirato pochi mesi fa è solo l’ultimo riconoscimento al genio e all’impegno di Annie Ernaux. Ai testi della scrittrice francese è dedicato lo spettacolo Tutte le immagini scompariranno che l’attrice Elena Arvigo porta sabato 15 e domenica 16 luglio alle 21.15 nel cortile di Villa Vogel a firenze. Quattro racconti brevi - L’evento, Il ragazzo, Guarda le luci, amore mio, Gli anni - nei quali Annie Ernaux scrive di sé, e mentre racconta di sé, racconta il Novecento e la storia di una generazione. "Il femminismo di Annie Ernaux non è militante – spiega Elena Arvigo - ma una presa di coscienza svelata pagina dopo pagina, essere donna è un’esperienza feroce".