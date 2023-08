Annega nel mare mosso per salvare i due figli

Un’altra vittima del mare, un altro eroe che si è sacrificato per gli altri. Si tratta di Francesco Giordano, 49 anni, nativo di Angri in provincia di Salerno, ma residente ad Altopascio. L’uomo, insieme alla famiglia, era tornato nella sua terra per trascorrere le ferie, iniziate giovedì. Lunedì è il giorno della tragedia. Una tranquilla giornata di agosto al mare con la famiglia, vicino a Battipaglia, nella lunga costa dell’Agro Nocerino. Certo, il mare era mosso, ma nulla poteva far presagire quello che sarebbe successo. I due figli di Francesco, poco più che adolescenti, erano in acqua a giocare, vicino alla riva, visto che negli ultimi giorni il mare era stato particolarmente agitato, in una zona nota per le forti correnti. Poi dal nulla le richieste di aiuto, forse per un’onda troppo forte o per l’intensità del mare che stava risucchiando i due bimbi. Il papà non ci ha pensato un attimo, si è lanciato in mare con l’unico obiettivo di portare in salvo i suoi figli. E ci è riuscito, ma lui non ce l’ha fatta, venendo risucchiato dalla corrente.

A niente sono servite le tante richieste di aiuto, con l’intervento dei bagnini dai lidi vicini e del personale del 118. Una volta portato il corpo fuori dall’acqua è stata accertata la morte per annegamento. La notizia ha squarciato il sereno di Angri e di Altopascio, unite dal dolore per la perdiata di un fratello, un compaesano e un amico, come tutti descrivono Francesco.

"Un uomo tutto dedicato alla famiglia e al lavoro, senza pause, – commenta Giovanna Del Buono, una vicina di casa ad Altopascio – partiva la mattina presto e ritornava la sera. Lasciava il furgoncino davanti casa. Una famiglia davvero esemplare". Ieri intanto si sono celebrati i funerali a Angri, nella Collegiata di San Giovanni Battista. Si è presentato tutto il paese. "Certe notizie sono difficili da metabolizzare - ha scritto il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli -. Quando sei genitore, poi, lo sono ancora di più. In questo momento di immenso dolore desidero esprimere a nome di tutta la città di Angri le più sentite condoglianze alla famiglia di Francesco, in particolar modo alla moglie e ai figli. Riposa in Pace Francesco".

Iacopo Nathan

Massimo Stefanini