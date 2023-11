Ancora un weekend di grande successo al Foiano Book Festival. Superata quota 1800 spettatori

Arezzo, 13 novembre 2023 – Prosegue con grande successo il cammino della quinta edizione del Foiano Book Festival che anche nel secondo weekend fa registrare numeri di grande livello, superando i 1800 spettatori.

Grande affetto ed emozione per Erri De Luca che ha coinvolto tutti in un confronto profondo e lucido su Don Chisciotte e sulla sua grande attualità, ben tre gli scrittori vincitori del Premio Strega che hanno visitato Foiano tra sabato e domenica Tiziano Scarpa, Francesco Piccolo ed Edoardro Nesi con incontri sempre affollati e partecipati, e poi l’impegni civile di Alma Petri, la gioa e la simpatia del carrista viareggino Enrico Vannucci ed il rock dei Gang.

Un afflusso di lettori e spettatori da tutta la provincia ed oltre che ha dimostrato chiaramente il valore del progetto Foiano Book Festival.

Il Festival ripartirà subito martedì 14 novembre con un grande appuntamento serale, già sold out, con Stefano Massini che riceverà anche il Premio Foiano Book Festival 2023 (negli anni passati è andato a Marino Bartoletti, Serena Dandini e Paolo Jannacci), per poi replicare mercoledì 15 con una performance dell’attore Edoardo Leo, anche questa sold out, per poi avviarsi verso il gran finale con tanti scrittori e spettacoli.

Il Foiano Book Festival è promosso dal Comune di Foiano della Chiana con il patrocinio della Regione Toscana, con la coproduzione di Officine della Cultura ed il sostegno della Banca Popolare di Cortona, Fattoria Santa Vittoria ed in collaborazione con la libreria Libri Parlanti di Castiglion del Lago, e la Cartolibreria La Piramide di Foiano della Chiana.