Amore infinito. Prato intitola un teatro a Nuti

Un interprete intelligente della toscanità. Questo è stato l’attore, ma anche regista e produttore, Francesco Nuti, morto a 68 anni dopo una lunga malattia lo scorso 12 giugno. E ora Prato lo celebra, intitolandogli un teatro nella sua città, dove è cresciuto e si è formato. Non un teatro a caso, ma quello delle Manifatture digitali cinema, fiore all’occhiello di Toscana film commission per la produzione, la sperimentazione e la formazione cinematografica e audiovisiva. ’Sarà per te’ Francesco Nuti, anzi, è già per te: grande emozione ieri nel complesso monumentale dell’ex Conservatorio di Santa Caterina a Prato per la cerimonia di intitolazione a cui hanno partecipato, tra gli altri, il fratello Giovanni e la figlia Ginevra con sua madre Annamaria Malipiero, il sindaco di Prato Matteo Biffoni, l’assessore alla cultura Simone Mangani, il presidente della Regione Eugenio Giani, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, la presidente di Italian Film Commission Stefania Ippoliti e il presidente della Fondazione Sistema Toscana Jacopo Di Passio. Quella tra Prato e Francesco è la storia di un amore ricambiato, perché dalla città del tessile immortalata in Madonna che silenzio c’è stasera, è partita la sua straordinaria carriera in teatro, televisione e cinema.

E’ stata l’occasione per ripercorere la lunga carriera artistica di Cecco da Narnali con aneddoti e alcuni spezzoni tratti da suoi film da Madonna che silenzio c’è stasera, con la celeberrima scena del telaio assassino a Caruso Paskoski, con l’iconica scena "della mortadella di sinistra, il salame socialista, il prosciutto crudo democristiano e il cotto fascista", le atmosfere notturne e magiche di Stregati con Ornella Muti, l’incredibile successo al botteghino di Donne con le gonne, con Carole Bouquet, la passione per il biliardo, di cui fu un grande campione, con i famosissimi Io, Chiara e lo Scuro e il sequel Casablanca Casablanca, entrambi con Giuliana De Sio, fino a Occhio Pinocchio, una lavorazione molto lunga e difficile.

E poi la musica, con la struggente Giulia scritta da Giovanni Nuti per Caruso Paskoski e poi la partecipazione a Sanremo nel 1988 con Sarà per te. I primi passi nel teatro Francesco li ha mossi invece nlla Rivista delle Pagliete del Buzzi e come ha raccontato Annamaria Malipiero era particolarmente orgoglioso di essersi diplomato come perito chimico: "Aveva sempre con sè un’agenda in cui comparivano tessuti, mescoli e colori e teneva molto a far sapere che lui li sapeva fare".

"Francesco Nuti ha rappresentato l’identità di noi toscani in un momento di trasformazione del cinema italiano - commenta il presidente della Regione Giani - È stato il caposcuola di una serie di film indimenticabili che hanno portato nella cultura popolare e nella battuta quotidiana le nostre caratteristiche". Emozionata la figlia Ginevra: "Sono davvero felice che Comune e Regione abbiano intitolato a mio papà il teatro di Manifatture Digitali, un luogo molto importante per il cinema e la sua diffusione". "La storia personale e artistica di Francesco è nata qui, la sua passione per il biliardo giocato nei circoli - aggiunge il sindaco di Prato Matteo Biffoni - gli spunti trovati in questa città e trasposti nel cinema e molto altro: c’è tanto di Prato in Francesco e c’è tanto Francesco in Prato". E il Comune annuncia che il 17 maggio, data di nascita di Francesco, torna la rassegna a Prato cinematografica Buon Compleanno Francesco!.

Silvia Bini