Amintore Fanfani pittore, inaugurata la mostra a Sansepolcro

Arezzo, 16 febbraio 2024 – Qualificata e molto partecipata la cerimonia di inaugurazione della mostra dedicata alle opere di Amintore Fanfani in occasione delle celebrazioni a 25 anni della sua scomparsa. Il Museo Civico, dove opere pittoriche e disegni realizzati dal grande statista saranno visitabili dal pubblico a partire da oggi e sino al 17 marzo prossimo, ha ospitato l’evento. A fare gli onori di casa il sindaco Fabrizio Innocenti e l’assessore alla cultura Francesca Mercati, assieme al sindaco Claudio Marcelli di Pieve S.Stefano, terra originaria di Fanfani. Prima del taglio del nastro della bella e ricca esposizione, esaltata dalla collocazione scelta per l’occasione, un interessante convegno sulla figura e l’opera dello statista. Apprezzate le relazioni del nipote Giuseppe Fanfani, di Franco Ciavattini dell’associazione “Kairos”, di Liletta Fornasari che ha curato il catalogo, del professor Fiorenzo Silvestri che ha fornito gran parte delle opere presenti e facenti parte della sua collezione privata. A chiudere l’intervento di Pierluigi Castagnetti, deputato per cinque legislature alla Camera, europarlamentare, ultimo segretario del Partito Popolare Italiano, che ha tracciato un intenso ritratto della poliedrica personalità e attività di Amintore Fanfani.