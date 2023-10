Amanda Sandrelli, Ottavia Piccolo e Paolo Benvegnù presentano la stagione del Teatro Verdi di Monte San Savino

Arezzo, 24 ottobre 2023 – Una nuova stagione teatrale che inizia è un momento di festa da non lasciarsi sfuggire. E così a Monte San Savino, in occasione della presentazione della Stagione Teatrale 2023/24 del Teatro Verdi, curata da Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi, l’intero borgo ospiterà domenica 29 ottobre uno spettacolo itinerante aperto a tutti, con partecipazione gratuita.

L’evento, che avrà inizio alle ore 16:00 con ritrovo presso i Giardini Pensili di Palazzo di Monte, si snoderà tra i luoghi caratteristici di uno tra i borghi principali della Val di Chiana e vedrà la partecipazione di Amanda Sandrelli e Paolo Giovannucci, Ottavia Piccolo, Paolo Benvegnù e la Compagnia di Teatro Popolare Il Giogo.

La conclusione, e non potrà essere diversamente, porterà il pubblico in teatro per la presentazione degli spettacoli del prossimo cartellone direttamente dalla voce di Amanda Sandrelli, direttrice artistica del Verdi insieme a Luca Roccia Baldini di Officine della Cultura. Oltre agli interventi dell’Amministrazione Comunale, dell’A.S. Monteservizi e di Ottavia Piccolo, una tra i nomi di punta della prossima stagione, che saranno seguiti dal brindisi inaugurale offerto da Monteservizi. Si segnala che in occasione dell’evento speciale per tutti i presenti sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento alla stagione teatrale a prezzo ridotto.

La cittadinanza e non solo è invitata a partecipare. Informazioni e prenotazioni presso Officine della Cultura – [email protected] – 338 8431111.