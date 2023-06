Alto Mugello, cento frane Giani subcommissario "Temo lo spopolamento Qui bisogna fare in fretta"

di Lisa Ciardi

"Metodi condivisi e lavoro a ritmi serrati per evitare che le frane dell’Alto Mugello possano favorire lo spopolamento e l’abbandono di alcune zone". Sono le priorità indicate dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, appena nominato subcommissario nella gestione della ricostruzione dopo gli straordinari eventi meteo di maggio. I Comuni più colpiti in Toscana sono stati Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi e Londa, per i quali il governo ha già stanziato 4 milioni di euro dal fondo per le emergenze nazionali. Ora sempre il governo ha scelto il generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Ad affiancarlo, nel ruolo di subcommissari, ci saranno appunto i presidenti delle tre Regioni colpite da frane e allagamenti.

Presidente, sulla nomina non sono mancate polemiche, in particolare in Emilia Romagna. E’ soddisfatto della soluzione trovata?

"Con il generale Figliuolo ho un ottimo rapporto. Abbiamo lavorato molto bene insieme durante la pandemia. Certo, la soluzione più naturale era che i presidenti di Regione diventassero commissari. Ma se la scelta politica del governo era quella di non dare a Bonaccini questo ruolo, il nome del Figliuolo era il migliore possibile. Ho trovato giusto anche mantenere un’uniformità fra le tre regioni. A questo punto, pur comprendendo l’amarezza di Bonaccini, credo opportuno evitare le polemiche e mettermi subito a lavorare". Passiamo alla parte operativa. Vi siete già sentiti col generale Figliuolo?

"Abbiamo avuto una conversazione telefonica di mezzora. Mi ha chiesto informazioni e gli ho spiegato che quella dell’Alto Mugello, o Romagna Toscana, può sembrare un’emergenza minore, ma che in realtà ci sono difficoltà enormi sul piano della ricostruzione. Non abbiamo avuto allagamenti, ma le frane sono moltissime. E se su una strada cedono 50 metri, ne devi ricostruire 500. Solo a Marradi abbiamo 96 smottamenti che richiedono il rifacimento totale del sedime stradale. Fra Firenzuola, Londa e Palazzuolo, ne contiamo fra 150 e 160, con danni anche a zone artigianali e produttive importanti".

Avete paura che questo favorisca lo spopolamento?

"È il timore più grande. I mezzi pubblici hanno ancora gravi limitazioni, così come la linea ferroviaria Faentina. Ci sono insediamenti che è ancora complicato raggiungere. In aree già a rischio spopolamento, quanto successo potrebbe peggiorare molto le cose".

Come pensate di reagire? "Vorrei che la ricostruzione diventasse un’occasione per riavvicinare questi luoghi alla Toscana a livello di servizi. Si tratta di Comuni che, pur trovandosi sul versante dell’Appennino che guarda l’Adriatico, fanno parte della Toscana da sei secoli. Esiste un legame fortissimo, peraltro esteso anche agli undici Comuni che, solo nel 1923, furono passati con Decreto da Mussolini alla provincia di Forlì".

In consiglio regionale è passato un atto di Fdi per inserire nello stato di calamità anche San Godenzo. E’ fattibile?

"Ci stiamo lavorando da tempo. Abbiamo raccolto tutti i documenti per procedere in questo senso, molto prima dell’atto in Consiglio regionale".

Prossimi passaggi?

"Arrivare a linee guida uniche per uniformare schede e mappe. In programma ci sono poi una visita del generale Figliuolo a Firenze, un sopralluogo in Mugello e un incontro a Bologna con i tre commissari".