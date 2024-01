Alluvione, l’appello di Giani: "Il tempo per le domande scade il prossimo venerdì"

Scade venerdì il tempo per la presentazione di tutte le domande per avere il contributo della Regione Toscana per famiglie e imprese che sono state danneggiate dagli eventi alluvionali dello scorso novembre. Ieri il commissario per l’emergenza e governatore toscano Eugenio Giani ha fatto un appello per ricordare a tutti la scadenza del 19 gennaio. Anche alle famiglie che sono state evacuate e che quindi possono accedere al contributo di autonoma sistemazione: un assegno mensile che varia in base a diversi parametri dai 400 ai 900 euro mensili. Al momento sono state presentate solamente poco più di 320 domande, concentrate nel comune di Campi Bisenzio (Firenze), solo 60 quelle giunte dai comuni colpiti del Pratese.

Ieri il commissario Giani ha fatto il punto della situazione a Villa Montalvo di Campi Bisenzio con il sindaco Andrea Tagliaferri per i lavori di somma urgenza al torrente Marina e per verificare lo stato dei beni culturali, in particolare per la Biblioteca: l’intenzione è ricostruirla a Villa Rucellai, vicino alla sede del Comune.

Oltre a dare una mano a famiglie e imprese, il commissario Giani si è impegnato ad aiutare il municipio. Saranno assicurate risorse per il progetto di risanamento degli argini del torrente Marina.

"Faccio appello a tutti i cittadini e attività produttive a compilare il servizio online di richiesta danni entro i tempi – dice Giani – E’ attiva fino a venerdì la procedura per richiedere il contributo mensile di autonoma sistemazione per le persone e nuclei familiari che risiedevano e dimoravano nell’abitazione allagata, franata o danneggiata in tutto o in parte in modo da renderla temporaneamente non utilizzabile o sgomberata".

Ma nella stessa data scadrà anche la raccolta di domande per imprese e famiglie che hanno avuto danni in casa e/o ai locali dell’azienda: si tratta di circa 10mila famiglie che riceveranno 5mila euro e circa 4mila aziende che avranno 20mila euro. Per questo tipo di risarcimento la Regione Toscana ha messo a disposizione 37 milioni di euro. In attesa che anche il Governo Meloni faccia la sua parte per ristorare quanti hanno patito le conseguenze di quella che è a tutti gli effetti un’emergenza nazionale.

Le cifre sono comunque ballerine e finché non si arriverà alla conta finale è difficile quantificare con esattezza i danneggiati. Di sicuro ancora non tutti hanno presentato la domanda seguendo la piattaforma approntata dalla Regione anche con il sostegno di tre uffici collocati in loco per l’assistenza ai cittadini e alla famiglie, rispettivamente a Campi Bisenzio, a Prato e a Quarrata. A supporto di questi uffici, per svolgere la pratica della domanda, vi è la rete dei Caf, Centri di assistenza fiscale, che sono a disposizione e che hanno offerto collaborazione anche per presentare le domande di rimborso da parte delle famiglie alluvionate.

Anche il governo si sta muovendo, la parlamentare toscana di Forza Italia Erica Mazzetti, responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, che ha illustrato uno dei primi interventi già predisposti. Si tratta di 25 milioni per la realizzazione degli interventi necessari e urgenti in seguito all’alluvione del 2 novembre che ha sconvolto i territori di Prato, Pistoia, Firenze, Pisa e Livorno. Un nuovo intervento dopo quello a sostegno dell’export, perché le imprese sono motori fondamentali della regione.

Poi dovranno arrivare i ristori ai danneggiati: quelli che assegnerà il commissario per la ricostruzione che dovrà essere designato dal governo.

Ma perché ancora tanti toscani danneggiati non hanno presentato domanda? Forse tutti si stanno preparando per inserirla entro venerdì.

Il commissario Giani ricorda che ricevere il contributo regionale non esclude in alcun modo i cittadini dal risarcimento che verrà fatto dalla protezione civile nazionale, con soldi dello Stato, attraverso il commissario alla ricostruzione.

ilaria ulivelli