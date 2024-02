Alluvione, il piatto piange: "Servono due miliardi. Ma la Toscana da Roma non ha avuto segnali"

di Pietro Mecarozzi

Servono quasi due miliardi di euro per ridare fiato ai territori colpiti dall’alluvione del 2 novembre scorso. È quanto emerge nella relazione predisposta, e presentata ieri nella sede della Regione Toscana, dal commissario di governo all’emergenza, Eugenio Giani, e inviata dallo stesso al dipartimento nazionale della protezione civile il 9 febbraio. Una maxi cifra che servirà complessivamente a coprire il costo "di più di 800 interventi che i nostri uffici del genio civile, i consorzi di bonifica e i Comuni hanno indicato come elemento di prevenzione per le 7 province colpite", aggiunge Giani. Nella sala Pegaso insieme al governatore e all’assessora alla protezione civile Monia Monni, al direttore regionale dell’area protezione civile e difesa del suolo, Giovanni Massini, sono presenti anche il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, e Primo Bosi, sindaco di Vaiano, due dei territori più colpiti dall’alluvione.

"Sono molto contento - sottolinea Giani - di aver potuto svolgere il mio ruolo da commissario con puntualità: se vogliamo mettere al sicuro il territorio questa cifra è necessaria. Contemporaneamente siamo pronti con i nostri uffici per predisporre tutti gli atti laddove arrivino i finanziamenti". Il documento presentato ieri rappresenta inoltre l’ultimo adempimento tecnico previsto dall’ordinanza di nomina di Giani a commissario di governo. A questo punto, quindi, la palla passa allo Stato, specialmente in relazione ai tempi di corresponsione degli indennizzi. "Oltre al ruolo di commissario, svolgo le funzioni di difesa e protezione civile della Regione – chiosa Giani – e sotto questo aspetto sono molto orgoglioso di aver attivato una procedura che porterà nella casa di 11mila famiglie circa 2.500 euro che sono il frutto della indicazione nel bilancio fatta a dicembre. Abbiamo mandato a tutti coloro che hanno fatto richiesta di risarcimento sulla piattaforma regionale le coordinate iban per ricevere le risorse". Il governatore punge poi il governo di Roma, puntualizzando che "la Regione, tra i 25 milioni che ha messo per i cittadini e i 12 milioni per le imprese, in questo momento ha messo più dello Stato", e senza questo contributo "i cittadini a più di 3 mesi dall’alluvione non avrebbero ricevuto neanche un segnale".

Per l’assessore regionale Monni, "sarà una grande opera di ricostruzione che ci vedrà impegnati a progettare opere capaci di ridurre il rischio causato da eventi estremamente più severi di quelli sui quali si fonda la pianificazione". Mentre Massini ha spiegato il funzionamento dei sostegni alle famiglie: "Se una famiglia ha dichiarato un danno di 50mila euro, ora riceverà 3mila euro dalla Regione Toscana, a breve dovrebbe ricevere 5mila euro dell’immediato sostegno da parte del governo, con tempi un po’ più lunghi un ulteriore quota per avvicinarsi ai 50mila euro che ha speso di ricognizione".