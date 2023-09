All’area verde di “Zero Spreco” torna “Warehouse Decibel Fest”

Arezzo, 6 settembre 2023 – Dieci anni di musica di altissimo livello, dieci anni di festa e divertimento per migliaia di persone di tutte le età che ogni anno affollano l’area verde di “Zero Spreco”: “Warehouse Decibel Fest” arriva alla decima edizione, forte come sempre di grandi numeri e di grandi nomi del panorama nazionale cantautorale, rap e rock alternative.

Un evento unico nel suo genere e una collaborazione speciale quella tra Warehouse e la centrale a recupero integrale di AISA Impianti S.p.A: se per tutto l’anno eventi, iniziative e progetti sono aperti ai cittadini e agli studenti del proprio territorio e a visitatori da tutto il centro Italia, ogni settembre il parco ospita uno degli eventi musicali di fine estate di maggior richiamo a livello nazionale.

Un risultato ottenuto grazie ad obiettivi comuni, professionalità, voglia di fare e di creare partecipazione.

L’8 settembre 2023 sul palco di San Zeno saliranno Lo Stato Sociale, Drast, Vipra e Max Casacci "Earthphonia / Urban Groovescapes live set” e il rapper MWRK.

La presenza de Lo Stato Sociale, band formata nel 2009 da Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti, all’epoca tutti e tre dj di Radio Città Fujiko a Bologna, è imperdibile. A poche settimane dalla morte dello storico manager e discografico Matteo Costa Romagnoli, il tour del nuovo disco ““Stupido Sexy Futuro” fa tappa ad Arezzo dopo il pienone allo storico Carroponte di Milano ma si chiuderà con ogni probabilità a fine settembre con le date di Berlino e Madrid, per una annunciata “pausa di riflessione”.

Drast, all’anagrafe Marco De Cesaris, napoletano classe 2001, è al suo primo disco solista, “Indaco”, uscito lo scorso marzo. L’artista, che con il romano Lil Kvneki ha fondato il duo “Psicologi”, ha mietuto successi tutta l’estate e si conferma uno dei più rilevanti autori della generazione Z.

Vipra arriva ad Arezzo sulla scia del successo del disco da solista “Musica dal morto”,dieci canzoni dedicate ad un artista scomparso da Mango a Mia Martini passando per Mark Sandman dei Morphine. Già talento del collettivo post-trap Sxrrxwland ha debuttato come solista con “Simpatico, Solare, In cerca di amicizie”, e il post-punk e punk-rock è lo stile della sua musica.

MWRK è un artista toscano che irrompe nella scena del rap indipendente nel 2018 e che nel 2020, spinto dalla passione per la produzione, crea il movimento Lighthouse, realtà che oggi conta 15 rapper e produttori di tutta Italia. È del 2022 il disco "L'ultimo dei romantici" mentre il suo 2023 si è aperto con il singolo "Nessuno mai”.

Max Casacci, fondatore dei Subsonica, si esibisce in un live set after show con i brani dei suoi ultimi dischi, “Earthphonia” e “Urban Groovescapes”. Se il primo è realizzato con i suoni della natura, il secondo ripensa lo spazio urbano e le sue contraddizioni, utilizzando i suoni delle città, senza l’uso di strumenti musicali. Un “manifesto politico in forma di disco” per immaginare una rigenerazione degli spazi urbani come fossero una “danza”.

“L’idea del festival nasce per abbinare l’intrattenimento, la cultura, l’aggregazione giovanile, la grande musica sia delle band emergenti che dei grandi nomi al progetto Zero Spreco- ha detto Paco Mengozzi, direttore artistico di Warehouse.

Zero Spreco vuole informare, incontrare e portare i cittadini dentro l’Impianto, presso il Polo tecnologico di recupero di AISA Impianti, per fare conoscere i suoi spazi, il suo funzionamento e la sua evoluzione. Per fare questo abbiamo sempre proposto idee, progetti e grandi nomi della musica per attrarre i giovani e meno giovani”.

“I giovani vedranno una centrale di recupero che in questi dieci anni, grazie anche a Paco, alla musica e l’impegno dei miei colleghi, si è evoluta in senso moderno e si è trasformata in qualcosa che dà una forte risposta anche alla necessità di lavorazione, ad esempio, di tutte le raccolte differenziate - ha detto Giacomo Cherici, presidente di AISA Impianti S.p.A. Quindi un Impianto che, al di là della sua vocazione iniziale che era quella dello smaltimento, è diventato un qualcosa che si sta evolvendo e sta diventando anche un Polo scientifico dove si fa informazione, formazione, divulgazione e dove si può godere di eventi come questo”.

Durante la conferenza stampa si è parlato di come Zero Spreco, da poco dotato di “Verde 70”, la nuova linea di compostaggio per la produzione di fertilizzante biologico e di metano da rifiuto organico, risolva il problema del trasporto dei rifiuti urbani e speciali su gomma, con i relativi costi. Cherici lo ha spiegato utilizzando dei mattoncini:

“Questi dovrebbero rappresentare 777 camion da 90 metri cubi che la nostra comunità dovrebbe spedire ogni anno chissà dove, se non esistesse Verde 70, il biodigestore che stiamo attivando- ha spiegato. I mattoncini sono una piccola provocazione, ognuno di noi dovrebbe prenderne due o tre e tenerli in tasca per sentire qual è il peso dei rifiuti. Quindi voglio richiamare alla necessità di comprendere l’estrema importanza degli impianti pubblici così organizzati, proprio per andare a combattere quella che è l’esportazione dei rifiuti che finiscono chissà dove e in mani sconosciute”.

Warehouse Decibel Fest è organizzato da “We!52100 Coworking” e l’associazione “MUSIC!” con il patrocinio e il contributo del Comune di Arezzo, Sipra, Chiantibanca. Main Sponsor, CMG di Gervasi. E in collaborazione con Fondazione Intour, Discover Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo.

L’ingresso è gratuito. Apertura cancelli alle ore 18.30. All’interno dell'area sarà presente il servizio ristorazione, birreria e cocktail bar.