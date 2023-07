Alì, 32 anni e 5mila chilometri "Corro con le pizze sulle spalle ma una vita fuori da qui è difficile"

di Benedetto Ferrara

Sei amici, più un’altra ventina di ragazzi. Emozionati, coi sorrisi che servono per farsi coraggio e gli zaini con dentro un pugno di cose utili ad affrontare il non si sa mai. Si ritrovarono una sera sul bordo estremo di Sialkot, avvolti dall’odore delle spezie mescolato a quello dello smog. Avevano davanti più di cinquemila chilometri da condividere nel caldo di un’estate in fuga, nel freddo delle notti sulla rotta balcanica, e poi la pioggia, i piedi insanguinati e quel sogno da raggiungere per dire addio al passato: alla loro terra, alla famiglia, a tutto. Alì era uno di loro, aveva venticinque anni quando è partito, quando è arrivato aveva aggiunto cinquemila chilometri e sette mesi di viaggio alla sua vita. "E’ stato faticoso, a volte emozionante, altre impossibile. Ci facevamo coraggio a vicenda. Non sapevamo a cosa stavamo andando incontro, ma sapevamo che indietro non saremo tornati mai". Turchia, Grecia, Macedonia, Slovenia. "Poi abbiamo visto un cartello e qualcuno di noi si è inginocchiato davanti a quella scritta: Italia. Era l’ultima frontiera. Eravamo segnati, sfiniti, felici". Oggi Alì ha 32 anni ma forse ne dimostra ancora 25. Ha la faccia buona ed è terribilmente orgoglioso del suo italiano. "Lo capisco. Lo parlo, anche se ancora con qualche difficoltà. Ho studiato tanto, sono al livello A2. Devo ancora migliorare, lo so. Lo farò". Alì è ospite del Centro polifunzionale Sai (Sistema accoglienza e integrazione) di via Caccini, a cento metri dall’ospedale di Careggi. Settantuno ragazzi provenienti da ogni parte del mondo che soffre: Mali, Camerun, Somalia, Pakistan, Afghanistan. Tra gli ospiti del centro anche 14 "soggetti vulnerabili", ragazzi affetti da malattie o disabilità, tutti seguiti da operatori sanitari.

Qui prima c’era una scuola. Ora, oltre alle camere da due a sei letti, al piano terra c’è una mensa e una lavanderia. Tutto è pulito, ordinato. Anche se negli uffici della Cooperativa Girasole, che dal 2010 gestisce questo centro insieme ad altri sparsi nell’hinterland fiorentino, c’è un trasloco in corso. "Ci siamo trasferendo in centri più piccoli e quindi più accoglienti", dice Mauro Storti, responsabile immigrazione della cooperativa attiva dal 1999. Alì è seduto sul suo letto, accanto al suo zaino marchiato Glovo. "Ho lavorato per i cinesi in un laboratorio di borse. Poi in un ristorante messicano. Ora faccio il rider. Firenze l’ho girata tutta. Di notte, di giorno. Poche mance, tanti chilometri. La bellezza intorno a volte ti aiuta a correre con una pizza sulle spalle". Un sorriso. Alì i suoi muscoli li ha allenati sull’asfalto, nel fango, sui sentieri a est del suo traguardo. Poi la bici di corsa per pochi euro e un altro sogno in fondo alla strada. "Vorrei diventare autista. Il viaggio è parte della mia vita. Ora finalmente ho un motorino. La fatica non mi è mancata fino a oggi". Sei anni in giro per i vari centri Sai, l’idea che un giorno la vita sarà completamente nelle sue mani. Mauro prova a spiegare. "Noi diamo supporto in ogni senso a questi ragazzi. Oltre alla scuola di italiano, abbiamo corsi per imparare a cercare lavoro e a comprendere la nostra burocrazia. Tanti di loro lavorano già: turismo, logistica, ristorazione. I salari sono bassi, certo, e questo incide sul vero problema, l’inserimento definitivo nella comunità. E’ la casa l’ostacolo più grosso. Noi diamo supporto, le garanzie, ma a Firenze è un problema serio, per questo non è facile uscire da qui, anche se potrei raccontare di storie andate a buon fine che spiegano un paradosso: capita che sia più facile acquistare una casa che affittarla. E’ successo a una famiglia nigeriana, riuscita ad comprare una piccola casa a Empoli grazie a un mutuo da 300 euro al mese. Certo, li abbiamo aiutati a dialogare con le banche. Ed Empoli non è Firenze. Ma hanno iniziato una nuova vita. Tutta loro". Alì ha raccontato un po’ di sé. Lo ha fatto senza nascondere un tratto profondo di timidezza. C’è solo qualcosa che resta nascosto dietro un deciso no. Gli chiedi: hai nostalgia della tua terra, della tua famiglia? Ci parli al telefono? Il suo no racconta di una fuga da tutto, il senso profondo di quei sette mesi di viaggio alla ricerca della felicità. Che non è certo chiusa dentro quello zaino celeste da rider. Ti auguriamo altre strade, giovane Alì, ragazzo coraggioso.