Arezzo, 13 maggio 2024 – Al via la terza edizione di “Confluenze”, la collettiva di artisti capace di spaziare dalla scultura alla ceramica, passando per la pittura e per i linguaggi artistici più innovativi come quelli delle installazioni video e del graphic design.

Sabato 18 maggio alle ore 17, presso la Galleria Ceccherini, aprirà i battenti la mostra che raccoglie le opere di ben 48 artisti.

Il fil rouge che lega questi artisti è l’attaccamento alla città di Castiglion Fiorentino, molti hanno le radici proprio qui mentre gli altri hanno scelto la cittadina per viverci o comunque per trascorrere i propri periodi di riposo e di rigenerazione.

Le opere degli oltre quaranta artisti si possono ammirare nella Galleria Ceccherini, dedicata al famoso pittore castiglionese “Cecce” e dove si trovano alcune sue opere di proprietà di privati.

La collettiva aprirà i battenti, come detto, sabato 18 maggio alle ore 17, e sarà visitabile fino al 23 giugno.

Sabato e domenica la mattina 10-13 e il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19.