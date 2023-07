Al via la stagione degli eventi estivi con il Valdarno Jazz Young

Arezzo, 6 luglio 2023 – Venerdì alle 21.30, in piazza Liberazione, ci sarà l’inaugurazione degli eventi legati alla stagione estiva a Terranuova.

In primo concerto in programma è curato dell'Associazione culturale Valdarno Jazz, nell'ambito del Valdarno Jazz Young Festival, è “Temporary Interchanges” con Giovanni Paolo Liguori Quartet (Giovanni Paolo Liguori, batteria, Cosimo Boni, tromba / Simone Basile, chitarra e Ferdinando Romano/ contrabbasso).

L'iniziativa si colloca nell'ambito del Valdarno Jazz festival, giunto alla sua 40ª edizione, il festival diffuso sul territorio che si svolgerà nei comuni di Terranuova Bracciolini, San Giovanni Valdarno, Loro Ciuffenna e Figline e Incisa.

Quaranta candeline per la manifestazione che porta in Toscana le grandi stelle del jazz. La rassegna è ancora una volta figlia della direzione artistica di Gianmarco Scaglia e Daniele Malvisi.

"Quest'anno per noi è un'edizione speciale - ha detto Caterina Barbuti, assessora alla cultura. Grazie al contributo del Consiglio regionale sosteniamo un progetto che ha l'obiettivo di promuovere i talenti under 35 del nostro territorio con il Valdarno Jazz Young, la cui direzione artistica è affidata a Giovanni Paolo Liguori, nostro concittadino".

Per l'occasione, Giovanni Paolo Liguori 4tet presenterà la nuova musica originale realizzata negli ultimi due anni. Giovanni Paolo Liguori, classe 1991, giovanissimo batterista, si avvicina al jazz all'età di 15 anni frequentando per due edizioni i seminari di Siena Jazz. Nel 2009 vince una borsa di studio ai seminari internazionali di jazz sempre a Siena per frequentare Nuoro Jazz 2010, dove vince un'ulteriore borsa come miglior batterista dei corsi. Nello stesso anno forma con gli altri allievi premiati un ottetto che nella stagione seguente si esibisce al festival Time in Jazz a Berchidda, al Nuoro Jazz e ad Alghero Estate. Rifrequenta i seminari di alto perfezionamento a Siena Jazz nel 2012 sotto la guida di Roberto Gatto ed Eric Harland, vincendo un’altra borsa per partecipare ai seminari del Mittel European Jazz Academy del 2013. Nonostante la giovane età può già vantare importantissime collaborazioni con artisti nazionali e internazionali.