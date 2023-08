Al via la prima edizione di Cortona Piano Festival

Arezzo, 1 agosto 2023- Da oggi al 10 agosto è in programma la prima edizione di Cortona Piano Festival, una rassegna che, grazie a un mix di interpreti dal curriculum prestigioso e giovani talenti, porterà per qualche giorno la grande musica per pianoforte al centro città. Lo storico contesto del chiostro di S. Agostino e il Teatro Signorelli ospiteranno la manifestazione, che si articola in un meeting pianistico, con corsi e masterclass di respiro internazionale, e in una serie di appuntamenti musicali. Impegnati in 9 concerti allievi, docenti ed altri affermati interpreti. Fra recital solistici, in compagine da camera, in concerto con orchestra, l’indiscusso protagonista dell’evento sarà il Piano, con repertori che toccheranno 5 secoli di musica fra Romanticismo, musica antica, jazz, cabaret e brani espressamente composti per gli artisti ospiti. Patrocinato dal Comune di Cortona, l’evento vede la partecipazione di Cortona Sviluppo e l’associazione Amici della Musica. Il meeting, che accoglierà 21 studenti provenienti sia dall’Italia che da altri Paesi, può contare sull’esperienza dei professori Vsevolod Dvorkin, docente di Pianoforte al Conservatorio Tonelli di Modena e interprete di fama internazionale, di Carlo Lodovico Cappelletti, pianista, divulgatore e direttore artistico della manifestazione, docente al Liceo Musicale di Como e di Scipione Sangiovanni, affermato concertista e titolare della cattedra di piano al Conservatorio di Lecce Il Festival ha inoltre l’onore di ospitare Natalia Trull, docente del Conservatorio Ciajkovskij di Mosca, concertista di levatura mondiale: sarà lei la protagonista, insieme all’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani diretta da Carlomoreno Volpini, dell’evento del 9 agosto al Signorelli. La rassegna diretta da Annamaria Papi, ospiterà inoltre la voce di Francesca De Giorgi, artista di esperienza internazionale, e il giovane concertista perugino Fabio Afrune. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero (prenotazioni: 0575 630158), si parte stasera alle 21 nel chiostro di S. Agostino con Liszt in Italia con Vsevolod Dvorkin al pianoforte.