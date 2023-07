Al via il Terre d’Arezzo Music Festival

Arezzo, 11 luglio 2023 – “Terre d'Arezzo, un festival dove la grande musica classica è la solista di un magnifico concerto di arte, cultura, storia e paesaggio”. Organizzato dall’Associazione “Opera Viwa” con il patrocinio e contributo di MIC, Ministero della Cultura, Regione Toscana Settore Spettacolo e il patrocinio della Provincia di Arezzo, il Festival arriva quest’anno alla sua 18° edizione. Ancora più ricco ed esteso il cartellone che attraverserà il territorio di ben 16 comuni della Provincia di Arezzo, presentando un variegato ventaglio di appuntamenti con ospiti e programmi d’eccezione.

Il festival prenderà il via a partire dal 12 luglio per concludersi il 7 settembre 2023 ed ospiterà come di consueto la rassegna organistica “Arezzo Organ Festival”.

Le “locations” saranno le più varie e suggestive, a partire dai palazzi storici e chiese monumentali del centro storico di Arezzo, per estendersi ai tesori del territorio aretino: borghi, pievi romaniche, antichi chiostri, giardini, ville, piazze. Gli artisti coinvolti saranno decine, con gruppi ed ensemble di grande prestigio dall’Italia e dall’estero.

Ecco nel dettaglio alcuni appuntamenti del Festival.

Per l’inaugurazione, 12 luglio, ore 18.00, un concerto dal tema inedito: “Bach e Piazzolla”, con il duo formato da Cesare Chiacchiaretta alla fisarmonica e Tito Ciccarese, flauto, nella bellissima cornice del Chiostro dell’Archivio di Stato.

L’Ensemble Dorati sarà il protagonista del secondo appuntamento, 13 luglio, ore 21.15, Pieve di S. Pietro a Gropina, Loro Ciuffenna, con un concerto per oboe e archi in collaborazione con il 29° Festival del Quartetto d’Archi.

Seguirà l’evento principale di questa edizione: il concerto “In tempore passionis”, 14 luglio, ore 21.15, nella straordinaria cornice della Basilica di San Francesco ad Arezzo. Protagonista la Cappella Musicale della Patriarcale Basilica di San Marco a Venezia (Cappella Marciana), insieme vocale fra i più antichi e prestigiosi al mondo sotto la guida del M° Marco Gemmani, con l’accompagnamento all’organo di Andrea Trovato. L’intero programma è dedicato a Claudio Monteverdi con la “Missa in illo tempore” ed altre composizioni sacre dedicate alla Passione di Cristo, intonate con gli affreschi della Storia della Vera Croce di Piero della Francesca. Questo concerto segna anche l’inizio della serie dedicata alla musica organistica: “Arezzo Organ Festival” 2023, alla sua X edizione.

Maggiori dettagli su tutti gli appuntamenti e i programmi musicali sul sito www.terredarezzomusicfestival.it.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti (senza prenotazione)