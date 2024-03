Al via il progetto “Leggere per Crescere” nella biblioteca comunale di Talla

Arezzo, 8 marzo 2024 – Lunedì 11 marzo prende il via il progetto “Leggere per Crescere” nella biblioteca comunale di Talla, dove sono previsti degli incontri con gli autori di libri per bambini.

“Una bella collaborazione con l’istituto comprensivo che consentirà ai nostri bambini e alle nostre bambine di fare esperienze importanti con la lettura e la creatività – ha dichiarato la sindaca Eleonora Ducci – il progetto è finanziato dal nostro comune e dal Consiglio Regionale e prevede incontri che si svolgeranno nella biblioteca comunale, un luogo che negli anni, ed ancora oggi, è stato preservato e animato in particolare dalla nostra dipendente Maria Grazia Ferrini. Con il progetto sono stati acquistati arredi morbidi e libri e sono stati finanziati interventi di animazione e lettura per bambini e bambine”.

Il primo evento della Rassegna è in programma lunedì mattina alle ore 9 con la scuola dell’Infanzia, e a seguire la scuola primaria, che incontreranno l’autore Stefano Bordiglioni. Alcuni dei suoi libri più conosciuti parlano di scuola come “Il capitano e la sua nave – Diario di bordo di una classe quarta elementare”, “La congiura dei Cappuccetti”, “La ciurma di Capitan Quinto – Diario di bordo di una classe quinta”. Da qualche anno scrive racconti che hanno una base storica e molti dei suoi libri sono stati tradotti e pubblicati all’estero. Bordiglioni è anche autore di canzoni per ragazzi ed è stato autore di programmi televisivi.

Al termine dell’incontro i bambini della scuola primaria eseguiranno una breve rappresentazione guidata dalla Nata e chiederanno all’autore la firma delle copie.