Al via il 13° Premio Biennale Nazionale di Pittura del Carnevale di Foiano

Arezzo, 26 gennaio 2024 – Dal 28 gennaio al 18 febbraio 2024 la Galleria Comunale “Furio del Furia”, in via Solferino 9 a Foiano della Chiana (AR), ospita la 13° edizione del “Premio Biennale Nazionale di Pittura del Carnevale di Foiano”. Il concorso si svolge in concomitanza con il Carnevale di Foiano, uno dei più antichi d’Italia.

L’evento è organizzato da Associazione Carnevale Foiano della Chiana e Pro Loco Foiano della Chiana, con il patrocinio di Comune di Foiano della Chiana, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Unicoop Firenze e Valdichiana Village, e il contributo di Nature Dog e Marcelli Materiali Edili.

Sabato 27 gennaio, alle ore 17,30, l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità. I visitatori potranno ammirare opere a tema libero giunte anche per questa edizione da tutta Italia.

L’ospite speciale del 2024 è Giancarlo Montuschi, uno dei più apprezzati artisti della pop art italiana, che espone con una piccola personale intitolata “Paesaggi della mente” curata da Marco Botti. Le opere presenti fanno parte di “Mindscapes”, una delle sue serie più fortunate, in cui il pittore faentino indaga il rapporto tra psiche e ambiente.

Novità della tredicesima edizione è l’istituzione del Premio Speciale “Mario Tozzi”, in collaborazione con l’Archivio Mario Tozzi di Foiano della Chiana. Per l’occasione sono previste aperture speciali dell’archivio dedicato a uno dei più grandi artisti del Novecento italiano, membro del gruppo “Le Italiens de Paris”, che assieme a Massimo Campigli, Giorgio de Chirico, Filippo de Pisis, Renato Paresce, Alberto Savinio e Gino Severini portò tra il 1928 e il 1933 l’avanguardia italiana a Parigi.

I quadri in concorso saranno esposti all’interno della Galleria “Furio del Furia” per tutto il periodo del Carnevale. La cerimonia di premiazione della Biennale si svolgerà domenica 18 febbraio 2024, alle ore 10,30. Al termine sarà realizzato un catalogo, con l’elenco di tutti i partecipanti e le immagini delle opere alle quali sono stati attribuiti premi e menzioni.