Al Valdichiana Village l’anteprima di “Cantine Aperte” per il Meyer

Arezzo, 5 maggio 2023 – Il tradizionale appuntamento di fine maggio con “Cantine Aperte”, evento di respiro nazionale che coinvolge centinaia di cantine in tutta Italia, capace di richiamare migliaia di enoturisti e che proprio quest’anno compie i suoi primi 30 anni, vivrà una speciale anteprima al Valdichiana Village di Foiano della Chiana.

Promosso dal Movimento Turismo del Vino Toscana, sabato 20 maggio, dalle 16.30 alle 19.30, nell’esclusivo allestimento di Piazza Maggiore, numerose cantine provenienti da tutta la Toscana proporranno una degustazione delle loro etichette, accompagnate da eccellenze gastronomiche del territorio, dando un “assaggio” di quello che poi gli enoturisti e gli appassionati potranno trovare direttamente in cantina nel fine settimana successivo, quello del 27 e 28 maggio.

“L’evento “Anteprima Cantine Aperte per il Meyer”, nato grazie alla collaborazione instaurata con MTV Toscana – spiega Enrico Bracciali, Marketing Manager del Valdichiana Village – intende coniugare la promozione della proverbiale qualità enogastronomica toscana con l’esperienza di shopping e il sostegno a iniziative charity in favore della Fondazione Meyer, con la quale da tempo abbiamo attivato iniziative di cooperazione”.

Il ricavato della giornata di “Anteprima Cantine Aperte” sarà infatti destinato alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze per il progetto di “Accoglienza alle Famiglie” che raggiungono la struttura fiorentina da tutta Italia.

Il progetto nasce in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino della Toscana, associazione che conta oltre cento soci di cui è presidente Violante Gardini Cinelli Colombini. “Una iniziativa che sposa in pieno quello che è lo spirito della nostra associazione proprio a trent’anni dal primo Cantine Aperte – commenta la presidente di MTV Toscana – questa anteprima quindi, in un ambiente capace di veicolare ad un grande pubblico valori di qualità e promozione delle nostre eccellenze, non solo vinicole, è il posto ideale per approcciare i turisti che poi aspetteremo in cantina. La finalità benefica, inoltre, nobilita senz’altro l’appuntamento, che come detto è una sorta di prova generale di “Cantine Aperte” del fine settimana successivo, con tantissimi eventi in cantina in tutta la Toscana, tra concerti, esposizioni fotografiche, wine trekking, lezioni di cucina e street food”.

Le cantine del Movimento Turismo del Vino Toscana che parteciperanno all’evento rappresentano un po’ tutta la Toscana. Saranno presenti: Agricola Tamburini (Chianti), Campotondo (Orcia Doc), Casato Prime Donne (Donatella Cinelli Colombini) (Brunello di Montalcino), Cesani (Vernaccia di San Gimignano), Fattoria del Colle (Donatella Cinelli Colombini) (Orcia Doc), I Vicini (Cortona Doc), La Braccesca – Antinori (Vino Nobile di Montepulciano), Podere La Regola (Costa degli Etruschi), Querciamatta (Pistoia), Tenuta Bossi – Marchesi Gondi (Chianti Rufina), Vicchiomaggio (Chianti Classico), Villa Acquaviva (Morellino di Scansano), Villa La Ripa (Arezzo).