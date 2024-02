Arezzo, 19 febbraio 2024 – Giovedì 22 febbraio alle ore 21:30 al Circolo Culturale Aurora torna AuroraInScena e presenta

ZONA FRANCA Di e con Federica Mafucci con la regia di André Casaca, una Produzione Teatro C’art

Zona Franca: un solo di teatro fisico con diversi momenti di musica dal vivo con strumenti musicali e voce, il linguaggio è quello del clown e grazie allo sguardo autentico e profondo di Franca, la protagonista dello spettacolo, attraverso gags e racconti esilaranti, esprimendosi con il lirismo magico della semplicità, riesce a entrare in relazione con ogni persona del pubblico, creando momenti poetici alternati a momenti di grande divertimento.

La tematica affrontata è quella della follia ma come atto di libertà e di riscatto. E di come conquistare la consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell'ambito delle relazioni personali sia in quello della vita sociale. Lo spettacolo ha debuttato nel 2020 e ha più di 50 repliche alle spalle, ha vinto diversi premi come il primo premio al Festival di Teatro Contemporaneo Crashtest di Valdagno nel 2020, il premio Palco Off con menzione speciale da parte della giuria degli studenti al Milano Fringe Festival 2022.

Ingresso libero con tessera Arci