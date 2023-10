Al centro c’è l’Umanità. La Toscana delle donne nell’anno europeo delle competenze

Cinema, sport e letteratura. Ma anche diritti, lavoro e salute. Tanti i temi della seconda edizione de "La Toscana delle Donne", la manifestazione organizzata dalla Regione Toscana e intitolata quest’anno "Umanità". Nove giorni di programma, dal 19 al 27 novembre, numerosi ospiti e, appunto, molteplici temi. "Questa edizione - ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani - è dedicata all’anno europeo delle competenze, che si inserisce nel contesto della doppia transizione verde e digitale e delle opportunità per l’economia europea. Vanno in questo senso tanti progetti regionali come quello dei nidi gratuiti, la nostra attenzione per la sanità di genere, gli interventi per un trattamento più equo sul lavoro, il supporto all’imprenditorialità femminile, il sostegno alla cultura e alla creatività delle donne o le iniziative contro la violenza di genere".

"L’Europa delle competenze – ha detto Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione e ideatrice del Festival - è la cornice di riferimento nella quale si inseriscono gli obiettivi della manifestazione, in un anno in cui vengono assegnati due Premi Nobel ad altrettante donne che hanno contribuito alla battaglia per la libertà femminile e alle quali questa edizione si è ispirata".

Alla presentazione del programma, ieri, anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e la vicepresidente della Toscana, Stefania Saccardi. La manifestazione verrà inaugurata domenica 19 (ore 17.30) al Teatro Verdi di Firenze da un evento spettacolo in cui l’attrice Cristiana Capotondi interpreterà l’Elettrice Palatina in un monologo scritto da Marco Bonini, accompagnata dalla pianista Giulia Mazzoni. Il fotografo Massimo Sestini presenterà la mostra "La Toscana delle donne" che ha realizzato per Toscana Promozione Turistica. In esposizione, venti volti di donne che saranno visibili per un mese a Palazzo Strozzi Sacrati ma che "debutteranno" il 19 novembre al Verdi.

A margine si registra la polemica di Lega e Fdi per la presenza dell’attivista e ambientalista Carola Rackete fra gli ospiti del festival: "La nota capitana della Sea Watch approfitterà dell’occasione fiorentina per farsi pubblicità gratuita in vista di una probabile sua candidatura alle europee", commenta Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale della Lega. E il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli, annuncia un’interrogaziione urgente al presidente Giani,

