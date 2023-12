Ai confini del miracolo. Gli ospedali fanno rete e il parto di Eleonora è un orgoglio toscano

di Alfredo Marchetti

Un parto che ha il sapore del miracolo. Un caso sanitario complesso che ha visto la Fondazione Monasterio di Massa e l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana fare rete per far nascere il piccolo Simone. Raggiante la mamma Eleonora Ducci, 42 anni di Lucca (Sant’Anna), orgogliosi i direttori generali delle strutture, compresa la numero uno dell’Asl Toscana Nord Ovest, Maria Letizia Casani. La donna affetta da cardiopatia e con placenta previa, è riuscita a mettere al mondo il suo secondogenito all’Ospedale del Cuore di Massa. Settimane fa c’è stato il parto, ancora più delicato del primo perché, a complicare il quadro clinico della donna, è sorto anche un problema ginecologico. "Al quinto mese mese di gravidanza – racconta la donna –, al momento dell’ecografia morfologica, i professionisti della Unit di medicina di Pisa mi hanno diagnosticato una placenta previa che, per la sua particolare collocazione nella parte bassa dell’utero, sulla cicatrice del pregresso taglio cesareo, poteva causarmi eventi emorragici con rischi importanti". Ancor di più se una paziente è affetta da cardiopatia, come la stessa Ducci.

La gravità del quadro clinico ha richiesto quindi un intervento multispecialistico per cui, a garanzia della salute della mamma e del bambino, si è messa in moto la rete della sanità toscana per la gestione delle gravidanze ad alto rischio. Ducci è stata seguita dai ginecologi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria e dai colleghi dell’Asl che lavorano nell’Area nascita integrata all’Ospedale del Cuore. Parallelamente i cardiologi di Monasterio hanno monitorato lo stato di salute della donna fino a 37 settimane e 4 giorni di gestazione quando è stato programmato il parto cesareo, che ha richiesto la presenza in sala di un team multidisciplinare e multi aziendale. "Mi hanno assitito neonatologi, anestesisti e cardiologi di Monasterio, i ginecologi, il personale infermieristico e le ostetriche dell’Area nascita integrata e dell’Asl, i radiologi interventisti. Praticamente erano due squadre di calcio che lavoravano per me" prosegue. Grazie alla stretta collaborazione tra oltre 20 professionisti, Simone è venuto al mondo. "Ho incontrato l’eccellenza sanitaria – conclude –. A Pisa sono stata seguita con cura e professionalità. Conosco da anni i medici di Monasterio che mi seguono per la mia cardiopatia, già in occasione del primo parto mi hanno dimostrato massima competenza e lo hanno fatto anche in questa seconda occasione. All’Ospedale del Cuore mi sono sentita accolta, curata e informata. Ringrazio i radiologi interventisti dell’Asl per la qualità del loro lavoro, per avermi coinvolta e resa consapevole. Un team straordinario".

"Siamo orgogliosi - dice il direttore generale di Monasterio Marco Torre - del lavoro dei nostri professionisti e felici di avere garantito le migliori cure ad una mamma e al suo bambino, la vocazione pediatrica e neonatale è nel nostro Dna". "Ringrazio i nostri professionisti, insieme a quelli di Fondazione Monasterio e Aoup" sottolinea la direttrice generale Casani. "Anche da parte dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana – conclude il direttore generale Silvia Briani – non c’è che da plaudire al lavoro di squadra di tutti i professionisti coinvolti".