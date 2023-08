Agnelli e il suo percorso inverso "Oltre l’infinito dopo i 50 anni"

di Andrea Spinelli

ORBETELLO (Grosseto)

"Credo che con questa formazione certe canzoni guadagnino in sincerità" - ammette Manuel Agnelli parlando dello spettacolo che l’8 agosto l’offre in pasto al pubblico di Piazza della Repubblica ad Orbetello e il primo settembre a quello di Piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino sotto l’egida di “Liberi Tutti”. "Con l’ultima formazione degli Afterhours, i pezzi più hard rock o hard core in repertorio erano diventati un po’ di maniera. Mentre i Little Pieces of Marmelade (Francesco Antinori e Daniele Ciuffreda - ndr), il bassista dei Negrita Giacomo Rossetti e Beatrice Antolini gli hanno dato non solo una botta di freschezza, ma anche di attitudine".

In scaletta c’è pure “Severodoneskt”. È importante in questo momento dire cose sulla guerra?

"È fondamentale dare una versione ‘umana’ delle cose e ricordare alle persone che quello a cui assistono la sera davanti alla tv non è un videogioco e che le persone muoiono per davvero, perdendo la casa, gli affetti, il futuro, mentre noi stiamo lì sul marciapiede della stazione a lamentarci del treno in ritardo"

Qual è, in questo, il ruolo della musica?

"È importante che i musicisti prendano posizione. Purtroppo, quest’ultima generazione non ha una coscienza politica e neanche sociale. C’è un menefreghismo imperante che porta tutti verso atteggiamenti passivi".

Incontrandovi il mese scorso nella Cappella Sistina, il Papa ha paragonato gli artisti ai profeti perché sanno “guardare le cose sia in profondità sia in lontananza al di là delle apparenze”.

"Debbo dire che il Papa mi ha stupito molto. Credo sia un ruolo che l’arte, e la musica in particolare, hanno sempre avuto, ma i tempi hanno un po’ inaridito. Ma credo anche che questa generazione dell’enorme niente, dell’io tutto macchine, alberghi, piscine, donne e cocaina, sia giunta al capolinea".

Il cinema l’ha richiamata?

"Non c’è ancora niente di definito, ma ho diversi progetti sul tavolo. Intanto su Radio 24 sto conducendo una mia trasmissione, ‘Leoni per Agnelli’, poi ho in ballo un nuovo programma televisivo, e tornerò presto a fare del cinema, non solo come compositore, ma forse pure come attore".

Singolare che tutto sia arrivato dopo i 50 anni d’età quando tanti artisti si chiudono al mondo esterno.

"Ho fatto il percorso inverso. So che può sembrare pazzesco, ma io sono un introverso con un forte senso del grottesco. Col tempo, però, ho acquisito una certa sicurezza e da questo punto di vista, la televisione è stata una scuola pazzesca capace di aprirmi dei mondi interiori insospettati e insospettabili".