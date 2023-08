Aggrediti altri due agenti a Firenze: Sollicciano esplode

Due aggressioni contro gli agenti della polizia penitenziaria nel carcere fiorentino di Sollicciano nelle ultime ventiquattr’ore. Lo rende noto Francesco Oliviero, segretario regionale per la Toscana del Sappe. Per il sindacato degli agenti della Penitenziaria "la situazione è divenuta insostenibile per i baschi azzurri fiorentini. Sono continue le aggressioni nei confronti di chi rappresenta le istituzioni. È disarmante e lascia tutti basiti l’immobilismo dell’mministrazione regionale e centrale, che non adotta nessun tipo di provvedimento nei confronti di questi soggetti noti alle cronache penitenziarie. Basta – conclude Olivieri – il personale ormai è stanco e sfiduciato di prestare la propria attività lavorativa in queste condizioni".

Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, è "l’ennesimo grave episodio accaduto nel carcere di Sollicciano deve necessariamente far riflettere per individuare soluzioni a breve ed evitare che la polizia penitenziaria sia continuo bersaglio di situazioni di grave stress e grande disagio durante l’espletamento del proprio servizio".